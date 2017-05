Sport Neualbenreuth

27.05.2017

333

0 27.05.2017333

Nach nur einem Jahr kehrt der SC Mähring in die Kreisliga zurück. In einem einseitigen Relegationsspiel setzten sich die Plecity-Schützlinge hochverdient mit 3:0 gegen den ASV Waldsassen durch.

Beide Teams traten vor den rund 350 Zuschauern fast in Bestbesetzung an. Mähring musste auf Roman Wimmer verzichten. Bei den Klosterstädter konnte der erkrankte Alexander Siller nur zuschauen. Den Mittelfeldmotor vermissten die Waldsassener gewaltig. Von Beginn bestimmte der Sportclub das Spiel auf dem Platz des TSV Neualbenreuth. Schon in der ersten Minute setzte sich David Machala auf der linken Außenbahn durch. Seine Hereingabe verfehlte Josef Kliment aber knapp. In der Folge ließen die Mähringer den Ball laufen. Waldsassen kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe.Nach einer Viertelstunde hatte Kliment die nächste große Chance, allerdings parierte Torwart David Wagneter hervorragend. Schließlich nutzte Kliment in der 27. Minute seine dritte Möglichkeit zur 1:0-Führung. Dabei profitierte er von einem großen Fehler der ASV-Abwehr. Alleine vor dem Torwart vollstreckte der tschechische Stürmer sicher.Auch danach blieb der SC am Drücker. Eine Einzelleistung von Thomas Küblböck führte zum 2:0. Aus über 25 Meter versenkte er den Ball unhaltbar. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel immer mehr. Mähring machte nicht mehr wie nötig. Waldsassen schaffte es nicht, die sichere Abwehr um Libero Josef Chrenak in Verlegenheit zu bringen. ASV-Mittelstürmer Tomas Lacina war komplett abgemeldet und hatte während der 90 Minuten keine gefährliche Aktion.In der 56. Minute hatte Kliment die Vorentscheidung auf seinem Fuß, als er alleine auf den Torwart zulief. Allerdings wehrte Wagneter den Schuss ab. Kurz darauf hatte Spielertrainer Daniel Bindl die erste Chance für den ASV., als er nach einer Freistoßflanke knapp verzog.Schließlich hatte 15 Minuten vor Ende Robert Ligus die größte Möglichkeit für die Waldsassener. Sein Schuss aus 25 Metern klatschte an die Unterkante der Latte. Der Ball hüpfte aber klar vor der Linie wieder auf. Schließlich räumte Patrick Sporrer fast im Gegenzug mit dem 3:0 alle Zweifel am Sieg des Sportclubs aus. Im Sechzehner dribbelte er seinen Gegenspieler aus, und schob überlegt den Ball ein.Damit steigt die Truppe von der Grenze nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Kreisliga auf. Die Waldsassener müssen hoffen, dass eine Mannschaft aus dem Kreis Hof/Marktredwitz den Aufstieg in die Bezirksliga schafft (FC Rehau oder FC Tirschenreuth), damit sie eine weitere Chance erhalten.