09.05.2017

Die Wetterlage ließ nichts Gutes hoffen, trotzdem kamen viele Golf-hungrige Spieler zum ersten offiziellen Turnier der Saison 2017 im Golfclub Stiftland. Dem traditionellen Golf-Eröffnungsturnier der Marktgemeinde Neualbenreuth.

Die Witterungsverhältnisse der letzten Wochen führten dazu, dass aufgrund der Platzbedingungen das Turnier "nicht vorgabewirksam" gespielt werden musste. Damit gab es zwar keine Chance auf eine Verbesserung des Handicaps bei den Teilnehmern, aber die begehrten Gutscheine der Neualbenreuther Gastronomie lockten trotzdem Mitglieder und Gäste an den Start.Das 1. Brutto der Herren gewann Pascal Schwirtz, das 1. Brutto der Damen ging an Christine Schöner. In der Nettowertung gewann in der Klasse A wieder Pascal Schwirtz vor Peter Reisnecker. In der Klasse B gewann Thomas Schwirtz vor Christine Schöner. In der Klasse C erreichte Wolfgang Muny den ersten Platz, vor Klaus Mayerhöfer. Der Sonderpreis für "Nearest to the Pin" ging an Pascal Schwirtz, der "Longest Drive" der Herren an Peter Reisnecker und der "Longest Drive" bei den Damen an Silvia Schneider.Der Schriftführer des GC Stiftland, Thomas Pfletscher, bedankte sich für die fast 35 Jahre zurückreichende Tradition dieses Saisoneröffnungsturnieres bei der Marktgemeinde Neualbenreuth. Bürgermeister Klaus Meyer ehrte beim gemeinsamen Abendessen zusammen mit Pfletscher die Sieger des Turnieres.Meyer hob in seiner Ansprache hervor, dass man stolz sein könne, eine Gemeinde mit einem Golfplatz zu sein. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für Einheimische und auch für Gäste seien ein großer Vorteil für die Gemeinde - auch wenn immer noch Potenzial zum Miteinander gegeben sei.