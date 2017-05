Vermischtes Neualbenreuth

05.05.2017

05.05.2017

Europa liegt von Neualbenreuth aus eine gute Stunde Fußweg entfernt. Zumindest für die Kinder, die beim Europa-Festakt dabei waren. Und Europa ist für sie schön, denn am Ziel gab es Brotzeiten und Preise und Überraschungen.

(ubb) Was für ein Geschnatter am Donnerstag um 9 Uhr am Tillenberg! Aus war es mit der beschaulichen Ruhe im Wald, als sich 525 Buben und Mädchen mit 29 Lehrkräften aufmachten, um vom Grenzlandturm aus den Berg hinaufzuwandern. Ziel des Ausflugs war der Mittelpunkt Europas. Seit 34 Jahren lädt der Kreisverband der Europa-Union dorthin die Schulen von hüben und drüben zur Feier des Europatages ein.Die grenzüberschreitende Großveranstaltung war traditionell wieder Schauplatz für die Preisverleihung des Europäischen Schulwettbewerbs. 20 Buben und Mädchen hatten zum Thema "In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne" preiswürdige Beiträge abgegeben.Kein bisschen aus der Puste kamen Landrat a. D. Karl Haberkorn und Gottfried Staufer, beide begleiten die Veranstaltung seit vielen Jahren, Tirschenreuths Zweiter Bürgermeister Peter Gold, stellvertretender Landrat und Mitterteichs Bürgermeister Roland Grillmeier sowie Neualbenreuths Bürgermeister Klaus Meyer. Sie durften ausnahmsweise mit dem Auto den Berg hinauf, freilich nicht aus "Fuß"-Faulheit, sondern weil's organisatorisch erforderlich war.Vorsitzender Uwe-Karsten Mühlenbeck, Roland Grillmeier und Klaus Meyer appellierten an Lehrer und Kinder, den Europa-Gedanken nie aus den Augen zu verlieren. "Vielleicht erinnert ihr euch als Erwachsene an diesen Tag zurück", wünschte sich Grillmeier, der als Schüler schon selbst heraufgewandert war.Am Mittelpunktstein bekam jeder zur Belohnung einen Europa-Anstecker. Über ein Geldgeschenk als Preis beim Landeswettbewerb freuten sich Leon Wenning und Theresa Kraus (Grundschule Erbendorf), Sophia Kolditz und Sophia Beck (Fichtelnaabtalschule Ebnath-Neusorg), Julia Michalski und David Dendorfer (Grundschule Waldsassen), Alisia Bäumler (Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth), Paul Schäfer, Alexandra-Cristina Mihai und Gabriel Braun (Mittelschule Erbendorf) sowie Sophia Grillmeier, Hanna Müller, Melina Wittich, Laura Kipferl und Jasmin Lenhart aus der Mädchenrealschule Waldsassen.Einen Preis als Bundessieger gab es für Leonie Engelmann (Grundschule Erbendorf), Regina Werner (Grundschule Waldsassen), Anna Mrtynkova und Sophia Fröhlich (Mädchenrealschule Waldsassen).Hauptorganisator Peter Preisinger hatte am Ende für die Kinder viel Lob übrig. Er muss es wissen. Preisinger ist von Anbeginn an bis heute an dieser seit 1984 bestehende Schulveranstaltung dabei.