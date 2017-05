Vermischtes Neualbenreuth

Wernersreuth. Anlässlich des Jubiläums "70 Jahre Ringelfelsen-Hütte" der Naturfreunde (Ortsgruppe Waldsassen) findet am 27. Mai unter der Leitung von Ferdinand Sperber und Walter J. Pilsak eine besondere Fotowanderung statt. Dabei steht die Kulturlandschaft der Fraisch im Fokus. Um 10 Uhr startet der Tag mit einem theoretischen Teil und fototechnischen Erklärungen im Naturfreundehaus Wernersreuth. Anschließend geht es zu einem Streifzug hinaus in die Natur. Es werden verschiedene Einstellungen und Blickwinkel besprochen und Tipps für gute Aufnahmen gegeben - egal, mit welcher Kamera fotografiert wird. Landschaftlich entfaltet die Neualbenreuther Senke vor dem mächtigen Tillenberg eine ganz besondere Wirkung. Geologische Besonderheiten zeigen die Einzigartigkeit dieser Region. Historische Informationen runden die optisch festgehaltenen Eindrücke der Tour mit Pause am Rastplatz Ringelfelsen ab. Eine Auswahl der Ergebnisse wird im Anschluss gemeinsam im Naturfreundehaus besprochen. Die Veranstaltung endet dort gegen 16 Uhr. Die besten Bilder werden zum Jahresende in der Gästeinfo Neualbenreuth gezeigt. Verbindliche Anmeldung bis zum 20. Mai im Internet unter www.ringelfelsen.de, per E-Mail (foto-wanderung@ringelfelsen.de) oder unter Telefon 09233/713 202.