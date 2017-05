Geo-Sensation liegt in der Luft

05.05.2017

05.05.2017

Neualbenreuth/Hof. Gibt es einen weiteren verborgenen Vulkankrater bei Neualbenreuth? Ausgeschlossen ist das nicht. Das Landesamt für Umwelt (LfU) lädt am Mittwoch, 10. Mai, die Presse zu geophysikalischen Messungen bei Neualbenreuth ein. Damit will das Landesamt einem möglicherweise weiteren verborgenen Vulkankrater auf die Spur kommen. Bereits im Jahr 2015 konnte ein von Erde und Laub zugefüllter über 100 Meter tiefer Krater nachgewiesen werden - es handelt sich um das jüngste Maar Bayerns und stammt aus der Steinzeit. Die neue Messstelle liegt mitten im Wald und wird vom Leiter des Geologischen Dienstes am LfU, Dr. Roland Eichhorn näher erläutert.