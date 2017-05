Vermischtes Neualbenreuth

10.05.2017

10.05.2017

Ein dumpfer Schlag und hoch oben in den Wipfeln ein gelbes Wölkchen - Pollen, die durch die Erschütterung von den Ästen geweht und in alle Winde zerstreut werden.

Mit "Röntgenbrille"

Spuren vergangener Zeiten

Rasch und eigentlich recht unspektakulär verläuft die Sprengaktion im Wald am Fuße des Tillenbergs. Dort, wo vor zwei Jahren das Neualbenreuther Maar nachgewiesen worden ist, sind die Geophysiker des Landesamts für Umwelt (LfU) weiteren Vulkankratern auf der Spur. "Ein Geologe weiß, dass ein Vulkan selten allein kommt", erklärt Dr. Roland Eichhorn."Wir sind mitten in der Messkampagne", erklärt der Leiter des Geologischen Dienstes am LfU. Und fügt hinzu, dass vorschnelle Euphorie allerdings im Moment noch nicht angebracht wäre. Dampf, Zischen und glutheißes Magma? Fehlanzeige. "Wir können heute nur sagen, dass auf bayerischer Seite hier das einzige nachgewiesene Maar ist." Allerdings gibt es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, dass sich die "Sensation" von vor zwei Jahren, wie Bürgermeister Klaus Meyer damals sagte, wiederholen könnte.In den vergangenen Tagen waren - ausgehend von der bereits erfolgten Bohrung bis in 100 Meter Tiefe - weitere Messungen erfolgt. "Wir schauen mit der Röntgenbrille in den Untergrund", sagt Eichhorn und nennt die Seismik als eine Methode, während er laut mit einem Fuß auf den Boden stampft: "Wenn die Wellen in den Boden reingehen, gehen sie unterschiedlich wieder raus - je nach dem, ob es harter Granit, oder ob es ein Loch ist, das mit Dreck und Laub oder irgendwas gefüllt ist."Bei dem Termin mit dabei: Dr. Timo Spörlein, Chef der Geophysik-Truppe am LfU sowie Dr. Erwin Geiss. Der Teamleiter der Geophysiker erläutert die Einzelheiten des Verfahrens: Entlang eines 1000 Meter langen Kabels, das je zur Hälfte ausgehend von der bereits erfolgten Bohrung durchs Waldgebiet verlegt ist, sind 24 hochempfindliche "Geofone" installiert - hochempfindliche Mikrofone, die die Erschütterungen aufzeichnen. "Da wird auch registriert, wenn eine Ameise drüberläuft, erklärt Dr. Geiss und erzählt nebenbei, dass Wildschweine ebenfalls ihren Gefallen an den Geräten finden und sie nachts wieder ausgraben. Die Messergebnisse werden in Echtzeit auf einen Rechner überspielt: Dann kommt der Part von Geophysik-Experte Johannes Großmann: Er wertet die Datensätze aus und kann auf deren Basis Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit schließen. "Für jedes Geofon haben wir eine Spur. Diese Spur zeigt die Erschütterungen."Der dumpfe Rumpler im Boden wird einige 100 Meter vom Vulkankrater entfernt erzeugt. Sprengmeister Christan Veress und sein Assistent Brian Kröner haben das Loch mit einem Bohrhammer in den Boden getrieben - bis zu zwei Meter tief. Zwischen 100 und 250 Gramm konventioneller Sprengstoff reichen aus für den Schlag, der für erdgeschichtliche Forschungen wichtige Erkenntnisse liefert.Glühend heiße Lava, die beim Aufstieg aus dem Erdinneren auf Grundwasser traf, löste vor rund 200 000 Jahren einst eine gewaltige Dampf-Explosion aus. Was blieb, ist ein riesiges tiefes Loch, das in den tausenden Jahren ein verlandeter See wurde. "Was für Archäologen verfüllte Brunnen sind, sind für Geologen mit eiszeitlichen Ablagerungen gefüllte Erdtrichter", erklärte Eichhorn bei den Bohrungen vor zwei Jahren. "Darin konservieren sich Spuren längst vergangener Zeiten." Die Analyse der Bohrkerne ermöglichte wertvolle Erkenntnisse, etwa zur Klimaentwicklung und Flora in der Oberpfalz."Einfach weil's spannend ist", wie Eichhorn sagt, solle nun weiter geforscht werden. Hintergrund der Messungen sei alleine das Bestreben, den optimalen Ort für eine zweite Bohrung zu finden. Bislang seien im Raum Neualbenreuth acht Flächen untersucht worden; sechs davon aber schieden den Erkundungen zufolge aus. "Da ist kein tiefes Loch, das war nur eine Laune der Natur." Auch im bereits nachgewiesenen Vulkankrater sollen die Bohrarbeiten fortgesetzt werden. "Wir wollen auf den Grund des Vulkans." Denn vor zwei Jahren war bei 100 Meter Tiefe Schluss - mangels finanzieller Mittel.___Weitere Bilder im Internet: