Vermischtes Neualbenreuth

10.05.2017

Am Tillenberg laufen zurzeit weitere geophysikalische Messungen. Die Experten des Landesamts für Umwelt (LfU) sind davon überzeugt: Neben dem nachgewiesenen "Neualbenreuther Maar" gibt es noch weitere Vulkankrater in der Region.

Runde Strukturen

Bürgermeister Klaus Meyer freut sich schon und verspricht sich von den neuen Erkenntnissen eine weitere touristische Aufwertung für seine Gemeinde. Doch Dr. Roland Eichhorn warnt zurzeit noch vor zu großer Euphorie: "Wir können heute nur sagen, dass auf bayerischer Seite hier das einzige nachgewiesen Maar ist", erklärt der Leiter des Geologischen Dienstes am Landesamt für Umwelt bei einem Termin vor Ort - genau an der Stelle, wo vor gut zwei Jahren das große Bohrgerät stand.Im Sumpfgebiet erinnert inzwischen kaum etwas daran - abgesehen von der Schautafeln und den kleinen Schildern mit der Aufschrift "Neualbenreuther Maar" auf dem Weg dorthin. Heißer Dampf steige dort aber nicht auf; wer den erleben wolle müsse schon ins Sibyllenbad, bemerkt Dr. Eichhorn süffisant. "Uns sind verdächtige runde Strukturen aufgefallen, vor allem wenn man weiß, dass in Tschechien ein Vulkan ist, der Eisenbühl", erklärt Dr. Eichhorn zur Vorgeschichte und zu den Arbeitshypothesen, wonach die Auffälligkeiten das Ergebnis eines speziellen Vulkanausbruchs sein könnten. "Wenn es nur eine Laune der Natur ist und eine Delle, dann müssten wir ja bei der Bohrung wieder auf harten Gneis stoßen", so der Experte über die allgemeine Bodenbeschaffenheit in der Region.In dem nachgewiesenen Maar, das in den Jahrhunderten verlandete, seien völlig andere Pollen gefunden worden als die in der Gegend üblichen. "Plötzlich kommen keine Baumnamen mehr vor - Heidekraut, Torfmoos", erklärt Dr. Eichhorn. "Wenn Sie in Finnland wandern, sind die Bäume ganz klein." Dies seien typische Merkmale für eine Kaltzeit. "So kann man aus diesen Schichten die Entwicklung Kalt-Warmzeit ablesen." Ein Vulkangebiet wie in der Region bedeutet geologisch bedingt eine Schwächezone in der Erdkruste. Dr. Eichhorn spricht von "Verdachtsflächen" rund um Neualbenreuth - insgesamt acht. Auf einer Karte, die er während der Präsentation zeigt, zeigen allerdings schon mehrere Gebiete einen roten Strich: "Da haben wir gesucht und festgestellt, das war kein tiefes Loch." Voraussichtlich in gut drei bis vier Wochen wird mit ersten Ergebnissen der Untersuchungen zu rechnen sein.