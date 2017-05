Vermischtes Neualbenreuth

04.05.2017

7

0 04.05.2017

"Können wir in Neualbenreuth einen Badeteich errichten?" Diese und eine Menge anderer Fragen hatten die Schüler der Klasse 3/4 der Grundschule mit ihm Gepäck, als sie das Oberhaupt der Marktgemeinde Neualbenreuth, Bürgermeister Klaus Meyer, im Rathaus besuchten.

Fingerabdrücke

Kaum hatte Meyer die Kinder im Eingangsbereich des Rathauses begrüßt, begannen die Kinder schon erste Fragen zu stellen. Bevor es aber zur Besprechung in den großen Sitzungssaal ging, führte Meyer die Kinder erst einmal durch das Rathaus. Dabei beeindruckten die Schüler Meyer mit ihrem umfangreichen Vorwissen, aus dem vorangegangenen Heimat- und Sachkundeunterricht.Im Passamt brachte Siegfried Rustler, die Schüler zum Staunen, als nach Eingabe eines Geburtsdatums das Foto einer Schülerin auf dem Bildschirm erschien. Besonders spannend war es für die Kinder zu sehen, dass das eben noch in der Schule eingesammelte Geld bei Frau Schleicher in der Kasse der Gemeinde abgegeben wurde. Natürlich durfte bei diesem Rundgang auch das Büro des Bürgermeisters selbst nicht fehlen. Anschließend ging es dann in den Sitzungssaal. Gestärkt durch eine reichhaltige Brotzeit, spendiert von Bürgermeister Klaus Meyer, konnten die Kinder nun ihre zahlreichen Fragen stellen. Auch nutzten die Schüler die Gelegenheit und erklärten Meyer, was sie sich noch alles für ihr Gemeinde wünschen würden. Dass es gar nicht so leicht ist, alle Anliegen umzusetzen, konnten sie erfahren, als Meyer mit ihnen eine Gemeinderatssitzung nachstellte, in der es um die Frage ging, ob in Neualbenreuth ein Badeteich errichtet werden könnte. Am Ende des Besuchs bedankten sich die Lehrerin Christina Beer sowie die Klassensprecher bei Meyer und überreichten ihm eine Karte mit allen Fingerabdrücken und Unterschriften.