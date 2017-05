Sport Neukirchen-Balbini

21.05.2017

Keine Relegation zur A-Klasse

Schwandorf. (zth) Aus fünf mach drei: Für die Kreisligen gibt es nach aktuellem Stand drei freie Plätze, um die sich fünf Vereine streiten. Bei der Relegationsrunde zur Kreisklasse streiten sich sechs Clubs um drei freie Plätze. Unter Umständen könnte noch ein Platz dazu kommen, was aber eher unwahrscheinlich ist. Dies hängt davon ab, ob der Bezirksligist DJK Arnschwang absteigt und ob beide Kreisliga-Zweiten den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen.Eine Relegation zur A-Klasse wird es in dieser Saison nicht geben, teilte Spielleiter Ludwig Held mit. Die Tabellenletzten der A-Klassen steigen direkt ab. In der A-Klasse West gibt es eine Besonderheit, denn der TuS Dachelhofen hat mitgeteilt, dass er seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückzieht, weshalb das Team aus dem Schwandorfer Stadtteil automatisch ans Tabellenende gesetzt wird. Der eigentliche Absteiger FC OVI-Teunz II hat aber freiwillig den Rückzug in die B-Klasse beantragt. Unter diesen Gegebenheiten müssen der SV Neubäu II, ASV Fronberg und SV Rimbach nicht mehr nachsitzen.Zur KreisligaSpiel 1: SV Michelsdorf - FC Wald/Süßenbach (Donnerstag, 25. Mai, um 16 Uhr in Pösing); Sieger ist KreisligistSpiel 2: ASV Burglengenfeld II - SV Kemnath a. B. (Mittwoch 24. Mai um 18:15 Uhr in Kreith); Sieger ist KreisligistFreilos: SC KleinwinklarnSpiel 3: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2; Verlierer scheidet ausSpiel 4: Sieger Spiel 3 - SC Kleinwinklarn; Sieger ist KreisligistZur KreisklasseSpiel 1: SC Arrach-Haibühl/1. FC Bad Kötzting II - TSV Blaibach (Samstag, 3. Juni, Ort noch offen); Sieger ist KreisklassistSpiel 2: 1. FC Neunburg - SSV Schorndorf (Mittwoch, 24. Mai, um 18:15 Uhr in Stamsried); Sieger ist KreisklassistSpiel 3: FC Wernberg II - TSV Klardorf (Donnerstag, 25. Mai, um 16 Uhr in Nabburg); Sieger ist Kreisklassist