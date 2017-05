Vermischtes Neukirchen-Balbini

07.05.2017

7

0 07.05.2017

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Michael begann der Florianstag am Sonntag für den Bereich von Kreisbrandmeister Konrad Hoch. Ausrichter der Namenstagsfeier ihres Schutzpatrons war heuer die Feuerwehr Neukirchen-Balbini, dazu waren 13 weitere Wehren im Gerätehaus angerückt.

Florianstag 2017 Bereich: Kreisbrandmeister Konrad Hoch; Ausrichter: Feuerwehr Neukirchen-Balbini.



Beteiligte Feuerwehren: Alletsried, Bach, Boden, Demeldorf, Dieterskirchen, Egelsried, Haag, Hansenried, Neukirchen-Balbini, Prackendorf, Schwarzeneck, Schwarzhofen, Uckersdorf, Zangenstein. (pko)

Mit Marschmusik spielte die Jugendblaskapelle die 14 Fahnenabordnungen und 200 Frauen und Männer in Uniformen vom Schulhof zur Kirche. Die Jugendfeuerwehren waren mit jedem Verein stark vertreten. Angeführt wurde der Zug von Neukirchens Vorsitzendem Rudolf Saßl und Kommandanten Markus Stubenrauch, die Kreisbrandmeister (KBM) Konrad Hoch in ihre Mitte genommen hatten. Dabei waren auch Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer, die Ehrenkreisbrandmeister Wilhelm Stengl und Dieter Dettwiler und die Bürgermeister Markus Dauch (Neukirchen-Balbini) und Hans Graßl (Dieterskirchen)."Der heilige Florian hat sich mutig und treu zu seinem Glauben bekannt", predigte Pfarrer Theo Schmucker. Dafür sei der Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung im Jahr 304 ertränkt worden. Aufgrund dieses Gleichnisses wurde Florian zum Schutzpatron der Feuerwehrleute. Als "Floriansjünger" stehen sie für andere ein und praktizieren angewandtes Christentum. "Die Feuerwehren geben der Nächstenliebe eine Gestalt."Später im Feuerwehrghaus, hatten viele fleißige Helfer für ein reichhaltiges Mittagessen gesorgt. "Der Gottesdienst hat uns mit einer schönen Predigt auf den Florianstag eingestimmt", betonte Bürgermeister Markus Dauch und lobte den Dienst der Wehren. Für den guten Verlauf zollte KBM Konrad Hoch den Ausrichtern Anerkennung und Dank. Besonders freute ihn, dass so viele Kinder und Jugendliche mit dabei waren.