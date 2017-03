Wenn die Orte unserer Gegend in der warmen Jahreszeit mit Blumen und Gärten ein freundliches Bild bieten, sind daran die Gartenbauvereine immer maßgeblich beteiligt. Dazu kommt noch die aktive Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Dies wurde bei der Jahresversammlung des Vereins in Neukirchen wieder deutlich.

Und wer dabei ist, bleibt meist auch eine lange Zeit dabei; zum Lohn wurden acht Mitglieder bei der Jahresversammlung geehrt. Vorsitzende Sigrid Titze hieß die Gäste im "Neukirchener Hof" willkommen, und was sich 2016 im Verein abspielte, trug Schriftführerin Annemarie Kunert vor. Zu Kaffeekränzchen, Ausbuttern, Gartler-Café, Ortsführung durch Ernhüll, Gratulationen und Pflege der Blumenkästen im Ort und den Ortseingängen kamen auch größere Veranstaltungen.Der Osterbrunnenschmuck am Rathaus verlangte etliche Arbeit. Der Ausflug führte nach Coburg mit Stadtführung und Besuch der Veste. Beim Rosenfest im Landratsamt Amberg halfen Sigrid Titze und Ursula Fuchs mit. Zur Herbstkirchweih wurden über 50 Kuchen gebacken und verkauft. Ebenso war man beim Adventsmarkt im Gemeindehaus der Kirche vertreten. Zum Jahresschluss traf man sich bei der Weihnachtsfeier im Gasthaus Englhard.Für die Finanzen legte Kassiererin Hannelore Hampl eine gute Bilanz vor. Die Kassenprüferinnen Renate Pickel und Ursula Fuchs bestätigten die gute Buchführung. Die Bedeutung des Gartenbauvereins für Ort und Gesellschaft hob 2. Bürgermeister Wolfgang Rattai hervor. Der Verein sei eine feste Größe und sorge durch seine Mitglieder für Blumenschmuck an den öffentlichen Plätzen sowie ein freundliches Ortsbild mit den eigenen Gärten und Häusern. Dem Dank der Gemeinde fügte er die Zusage der Unterstützung zu.Auch heuer gibt es wieder ein volles Programm. Ostern steht vor der Tür, und so wurden 500 Eier bunt bemalt. Dem Girlandenbinden folgt der Brunnenschmuck mit Hilfe des Bauhofs. Beim Pumpenbrunnen gegenüber der evangelischen Kirche sind zum ersten Mal die Kinder an der Reihe. Eine Schar der Mittagsbetreuung hat ebenfalls Eier bemalt und darf beim Schmücken dabei sein. Am 3. Mai trifft man sich beim Kaffeekränzchen bei Englhard. Der Ausflug im Juni führt in die Markgrafenstadt Ansbach. Herbstkirchweih, Gartler-Café und Weihnachtsfeier sind Aktivitäten im Herbst. Der Rückblick der neuen Vorstandschaft auf das erste Jahr war daher sehr optimistisch. Man hat gut zusammengearbeitet und die Aufgaben bewältigt. Ein Anliegen bleibt die Gewinnung der jüngeren Generation als Mitglieder. Man will auf Familien zugehen und für das Hobby der Gartler werben.Zuletzt erläuterte die Vorsitzende den Antrag auf Beitragserhöhung von 15 auf 18 Euro. Durch die hohe Abführung von 13,50 Euro an den Verband (mit Gartenboten) bleibt zu wenig für die eigenen Ausgaben. Das sahen die Mitglieder ein und stimmten für die Anhebung.Zur Aufbesserung des Wissens über die Klimaveränderung hatte Gartenfachberater Arthur Wiesmet eine bunte Bildergalerie mitgebracht. "Neues Klima - neue Pflanzen" wird in Zukunft immer mehr Raum im Gartlerbereich einnehmen. Da ist es natürlich vorteilhaft, sich rechtzeitig umzustellen.