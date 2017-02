Gaisheim. Soll es Rubinola oder doch lieber Roter Topas sein? Nach dem Vortrag der Gartenfachberaterin Michaela Basler sehen die Besucher des Blumenschmuck-Cafés bei der Auswahl ihres Apfelbaums vielleicht etwas klarer.

Der Gartenbauverein Holnstein-Oberreinbach dankte mit seiner vor einigen Jahren neu konzipierten Veranstaltung den Blumenliebhaberinnen, die sich im vergangenen Jahr um den Schmuck der Orte verdient gemacht haben. Bürgermeister Winfried Franz dachte dabei sowohl an die öffentlichen Plätze als auch an private Häuser und Gärten. Er lobte den Einsatz, der auch einen Dienst für die Allgemeinheit darstelle.Bei einem kurzweiligen Vortrag mit Bildern informierte Gartenfachberaterin Michaela Basler die Gäste über den Obstanbau im Wandel der Zeit. "Seit vielen Jahre nimmt die Fläche der Streuobstwiesen leider immer mehr ab", stellte die Fachfrau fest, als sie über den professionellen Anbau berichtete. Säulenobstbäume machten es möglich, auch aus einem kleinen Garten selbstgezüchtetes Obst zu genießen.Die richtige Sortenwahl, ausgerichtet an Boden und Standort, bezeichnete Basler als wichtige Grundlage für den Ernteertrag. Allein über 2000 Apfelsorten gedeihen in Deutschland. Neuzüchtungen wie Rubinola und Roter Topas zeichneten sich durch einen guten Geschmack und eine hohe Resistenz gegen Krankheiten aus. Tipps zur Pflanzung und zum Gehölzschnitt komplettierten den Vortrag.Nach Kaffee und Kuchen durfte jede Teilnehmerin mit einem Freilos ihr Tombola-Glück versuchen. Schöne Blumenstöcke verschiedener Sorten warteten darauf, unters Volk gebracht zu werden. Wer mit seinem Preis nicht zufrieden war, konnte bei einer Tauschaktion Abhilfe schaffen.Zum Schluss bedankte sich Vorsitzende Theresia Kohl für die Unterstützung durch die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, die Gemeinde und die Gärtnerei Weigl.