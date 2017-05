"Das klingt wie ein Defibrillator!" Der Regionalwettbewerb des Jugendrotkreuzes stellte das Gehör, aber auch andere Sinne und Fertigkeiten auf die Probe. Sieben Mannschaften aus den Kreisverbänden Amberg-Sulzbach und Weiden-Neustadt waren dazu nach Neukirchen gekommen.

Sieger Bambini (sechs bis neun Jahre): Ortsgruppe Auerbach (Kreisverband Amberg-Sulzbach)



Stufe I (zehn bis zwölf Jahre): Ortsgruppe Kirchenthumbach (KV Weiden-Neustadt)



Stufe II (13 bis 16 Jahre): Ortsgruppe Neukirchen (KV Amberg-Sulzbach)



Stufe III (Alter 17 - 27): Ortsgruppe Neukirchen (KV Amberg-Sulzbach)



Diese Gruppen treten beim Bezirkswettbewerb für Niederbayern und Oberpfalz an, der in einigen Wochen in Grafenwöhr ausgetragen wird. (rtw)

An insgesamt sechs Stationen, die in der Volksschule aufgebaut waren, galt es für die verschiedenen Altersstufen, Kreativität und Kenntnisse zu beweisen. Erste Hilfe und Rotkreuzwissen, aber auch typische Geräusche aus dem Rettungsdienst zu erraten, waren nur einige der abwechslungsreichen Aufgaben.Die Gruppen bastelten je nach Alter Memorys oder Würfel zum Thema Märchen, die als Grundlage für die späteren Stegreifspiele dienten. Schiedsrichter und offizielle Gäste bewunderten, wie jede Gruppe eigene Versionen eines oder mehrerer Märchen darstellte. Die Schauspielkünste der Kleinen und Großen begeisterten alle.Die Königsdisziplin aber ist die Erste-Hilfe-Praxis. Sie forderte die Kinder und Jugendlichen wieder besonders. Was ist zu tun, wenn jemand gestürzt ist oder einen Herzinfarkt erleidet? Geschminkte Mimen wurden professionell unter den strengen Augen der Schiedsrichter versorgt.Am Ende wurden die Punkte aus all diesen Disziplinen zusammengezählt und Sieger und Platzierungen ermittelt. Bei der gemeinsamen Siegerehrung fanden Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz sowie BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann anerkennende Worte für den Nachwuchs.Die Leiterin der Jungendarbeit im Kreisverband, Tanja Popp, dankte allen Beteiligten an der Vorbereitung und Umsetzung des Wettbewerbs. "Am wichtigsten seid jedoch ihr, die Kinder und Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit für das Rote Kreuz einsetzen", betonte sie.