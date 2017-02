Nachschub für Osterbrunnen

Farbtöpfe und -tuben, Pinsel aller Art und Stoff- oder Filzfetzen auf den Tischen: An das Atelier eines Malers erinnerte das Nebenzimmer des Gasthauses Waldlust. Die Damen und auch zwei Herren des Obst- und Gartenbauvereins Neukirchen hatten das alles ausgebreitet, um ihren Vorrat an Eiern für den Osterbrunnen zu vergrößern. In ihren kunstfertigen Händen verwandelten sich einfarbige Plastikeier in bunte Schmuckstücke mit Tupfen und Streifen, Kringeln und Blumen, Sternen und Geflügel. Die Vorsitzende Sigrid Titze ging mit gutem Beispiel voran, und so nahmen die Zahl der zum Trocknen aufgereihten bemalten Eier ständig zu. Man darf sich schon auf den geschmückten Osterbrunnen vor dem Rathaus freuen.