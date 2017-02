Wenn sowohl der neue amerikanische Präsident Donald Trump als auch sein Vorgänger Barack Obama zeitgleich mit Winnetou und Old Shatterhand hoch zu Ross in einem Saal feiern, kann nur ein zündendes Faschingsmotto dahinter stecken. Allen Gästen fiel dazu etwas ein.

Ein ausverkauftes Haus gab es im Saal des Neukirchner Hofs beim Vier-Mächte-Ball. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Schützenverein und der Rot-Kreuz-Gemeinschaft bei der Organisation funktionierte bestens und sorgte am Wochenende für den Faschingshöhepunkt im westlichen Landkreis. Das Team um Heinz und Renate Engelhard - sie verkörperten die vierte Macht des Abends - hatte Küche, Theke und Bar stets im Griff.Bei der fetzigen Musik der Gruppe Keine Ahnung war auf der Tanzfläche von Anfang an was los. Sowohl die Liebhaber aktueller Stimmungshits als auch Fans von Rock, Pop oder Schlager kamen auf ihre Kosten.Das Motto "40 Wagen westwärts: Auf dem Trump-L-Pfad im Schuh des Manitu" inspirierte die Gäste zu allerhand originellen Kostümen. Der Jury fiel es bei der Maskenprämierung nicht leicht, sich zwischen den besagten beiden amerikanischen Präsidenten, der Freiheitsstatue sowie Trupps aus den Filmen "Schuh des Manitu" oder "Vierzig Wagen westwärts" zu entscheiden. Schließlich fiel die Wahl auf eine große Gruppe Mexikaner, die aus aktuellem Anlass die Grenzmauer zur USA gleich selber mitgebracht hatten.Einen weiteren Höhepunkt setzte der Auftritt der Showtanzgruppe Spotlight. Ihr aktuelles Programm "Viva Las Vegas" verbindet Tanz- und Showeinlagen sowie Hits, die mit der Stadt des Glücksspiels in Verbindung stehen. Vorher stimmten die Garde der Truppe mit einem modernen Tanz und die Nachwuchsformation Dancing Flames die Gäste ein.