Ob ein neuer Netto-Markt nach Neukirchen kommt, stand am Dienstagabend im Gemeinderat nicht zur Debatte. Diese Entscheidung fällt erst später. Nachrichten gab es für die Bäcker und Metzger am Ort und in der Nachbarschaft.

Nachbar fragt nach

Lediglich die Vorstufe

Örtlicher Bäcker gesucht

Beschlüsse Der Gemeinderat sprach sich mit 10:2 Stimmen für die Aufstellung des Bebauungsplans "Lebensmittelmarkt Etzelwanger Straße" aus, mit dem das Bauleitplanverfahren eingeleitet wird. Mit dem gleichen Stimmenergebnis billigte er die Entwürfe des Bebauungsplans und des geänderten Flächennutzungsplans vom 25. April 2017. Die Kosten des Bauleitplanverfahrens und der Erschließung übernimmt der Vorhabensträger, wobei die Details dem Durchführungsvertrag vorbehalten sind. Schließlich entschied sich das Gremium für die frühzeitige Auslegung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. (bt)

Vor zahlreichen Zuhörern im Rathaus machte der Gemeinderat Neukirchen mit 10:2 Stimmen den Weg frei für ein Bauleitplanverfahren. Erst wenn es abgeschlossen ist, entscheidet er dann, ob der Bauantrag tatsächlich genehmigt wird oder nicht. Die Bevölkerung und verschiedene Fachstellen bekämen vorher die Gelegenheit, sich zu äußern, versicherte Bürgermeister Winfried Franz.Bevor der Tagesordnungspunkt eröffnet wurde, wollte Hans Hiltel - ein Anwohner des möglichen Baugeländes - wissen, wie der SPD-Ortsverein dazu stehe, den Einzelhandel in Neukirchen zu erhalten. Christian Beyer entgegnete, dass sich die SPD dieser Aufgabe stelle, gegebenenfalls aber auch für eine Ergänzung des Angebots durch neue Geschäfte eintrete.Bereits vor zehn Jahren seien Versuche, am Ortsrand einen Einkaufsmarkt zu errichten, fehlgeschlagen. In der Ortsmitte scheiterten solche Pläne am Fehlen eines geeigneten Grundstücks. Diese Frage sei in der Etzelwanger Straße aber positiv geklärt. Deshalb sollte die Chance genutzt werden, mit einem zusätzlichen Einkaufsmarkt Kaufkraft nach Neukirchen zu holen.Eine heutige Zustimmung bedeute lediglich die Vorstufe zu einer Baugenehmigung, über die erst nach Abschluss des Planungs- und Bebauungsverfahrens endgültig entschieden wird. Über die Details und den Ablauf des Genehmigungsverfahrens informierte der Leiter des Bauamts, Manfred Stollner. "Trotz der geringen Einwohnerzahl hat sich der Investor entschieden, in Neukirchen einen Einkaufsmarkt zu errichten", sagte Hauptamtsleiterin Ingrid Plickert.Wenn zusätzliche Kaufkraft in den Ort käme, profitierten davon auch die bestehenden Einzelhandelsgeschäfte. Sollte der Lebensmittelmarkt wieder geschlossen werden, sei eine andere Nutzung nur mit Zustimmung des Gemeinderats möglich.Mit Hilfe eines Lärmschutzgutachtens müsse geklärt werden, welche Auflagen nötig sind. Reaktionen auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen wären mit der Straßenverkehrsbehörde zu besprechen.Die Geschäftsführerin des Architekturbüros Plan-Pro-Bau Real, Elke Schuster, und der Geschäftsführer von Gramm-Grund, Christian Wandzel, nannten Einzelheiten. Demnach betrage die Verkaufsfläche für Lebensmittel 800 Quadratmeter, auf denen rund 4000 Artikel angeboten würden. Hinzu kämen etwa 1000 Drogerieartikel.Den Backshop auf rund 50 Quadratmetern solle ein ortsansässiger oder ortsnaher Bäcker betreiben. Der Plan umfasse 60 Parkplätze. Mit der Realisierung des Projekts könne sich die Gemeinde zum zentralen Versorgungsbereich im Einzugsgebiet entwickeln. Gleichzeitig werde die bestehende Infrastruktur gefördert.Bürgermeister Franz zitierte eine Aussage von Netto, dass es keine Metzger-Verkaufstheke geben werde. Fleisch und Wurst solle nur verpackt erhältlich sein. Bäckereien aus Neukirchen und der Umgebung könnten sich bewerben, wenn sie im Markt einen Verkaufsstand betreiben wollten.