Elektroautos rollen noch nicht viele in Neukirchen. Trotzdem befasst sich der Gemeinderat schon mit diesem Thema. Einen Antrag der CSU nimmt er einstimmig an.

Die Fraktion der Christsozialen hatte sich dafür stark gemacht, in Neukirchen eine Elektroladestation zu errichten. Bürgermeister Winfried Franz teilte dazu mit, dass der Landkreis Amberg-Sulzbach sein E-Mobilitätskonzept jetzt umsetzen will. Während die Förderquote für den ersten Antragszeitraum 40 Prozent betrage, seien in der zweiten Runde, die voraussichtlich ab Juli 2017 läuft, 60 Prozent vorgesehen.Angaben zur Technik und zur praktischen Umsetzung ergänzte der kommunale Energieberater Leonhard Rösel. Auch wenn es derzeit in der Gemeinde noch sehr wenige Elektroautos gäbe, sollte eine Ladesäule errichtet werden, um den Anreiz zu erhöhen. Angesprochen wurde in der Diskussion, ob die Nutzung kostenlos sein oder mit Gebühren belegt werden sollte.Einstimmig folgte das Gremium dem Antrag der CSU-Fraktion, eine Elektroladesäule in Neukirchen zu errichten, eingebunden in das Elektromobilitätskonzept des Landkreises. Gleichzeitig wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, einen Antrag nach den "Förderrichtlinien Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland" zu stellen.Gegen eine Stimme wurde die Erneuerung des Schaltschranks inklusive SPS-Steuerung im Brunnen Geisberg beschlossen. Diese Maßnahme kostet 25 000 Euro. Bei einem Ausfall der Steuerung würde auch der Brunnen außer Betrieb gesetzt, stellte das Bauamt dazu fest. Vor einem Beschluss über die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge der heuer anstehenden Wartungsarbeiten will der Gemeinderat sich in der nächsten Sitzung von der Eon näher informieren lassen.Die Schieberkappen in der Hauptstraße, zwischen der katholischen Kirche und der Abzweigung Schönlinder Straße, sollen gegen Teleskopschieberkappen ausgetauscht werden. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Schieberkappen bei der anstehenden Asphaltierung beschädigt werden könnten, erläuterte Wasserwart Matthias Aures.In einer nichtöffentlichen Sitzung hat der Gemeinderat der Neufestsetzung der Elternbeiträge für den Kindergarten St. Walburga zugestimmt, gab die Leiterin des Hauptamtes, Ingrid Plickert, bekannt.