Von den Wasserleitungen und Kanälen in Neukirchen bis hin zur Bundespolitik reichten die Themen in der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands. Wahlen und Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Wasser-Fusion zwingend

Chance auf Förderung

Wo Rot-Rot-Grün in den Bundesländer regiert, hat es die Bildungspolitik geschafft, die Länder von Spitzenplätzen in die Abstiegszone zu befördern. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz

Neuwahlen CSU Neukirchen



Vorsitzender: Peter Achatzi



Stellvertreter: Wolfgang Rattai



Schriftführer: Jürgen Lösch Stellvertreterin: Johanna Rattai



Schatzmeister: Thomas Löhler



Beisitzer: Marianne Rupprecht, Erna Übelacker, Johann Ludwig, Klemens Mertel, Carola Helm, Irene Sperber, Michael Lösch, Jörg Embacher



Ehrenvorsitzender: Erich Birzer



Kassenprüfer: Rudolf Poppendörfer und Erich Birzer



Delegierte zur Kreisversammlung: Peter Achatzi, Wolfgang Rattai, Thomas Löhler ; Ersatz: Irene Sperber, Marianne Rupprecht, Erna Übelacker . (rtw)

"Die CSU arbeitet die großen Ziele Baulandausweisung, Städtebauförderung, Erhalt des Schulstandorts und Breitbandausbau in der Fläche aus dem Wahljahr 2014 mit Nachdruck im Gemeinderat ab" erklärte der Vorsitzende Peter Achatzi. Die CSU-Fraktion habe diese Fragen, größtenteils durch schriftliche Anträge, auf der Tagesordnung des Gemeinderats gehalten. Hinzu kamen zukunftsweisende Themen wie Bayern-WLAN und die Förderung der Elektromobilität durch flächendeckende Ladesäulen im Landkreis.Die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Ortsverbands seien 2016 sehr gut angenommen worden. Achatzi erwähnte das Bierfest in der Hopfenkammer der Schlossbrauerei Holnstein, das auch bei Nichtmitgliedern Zuspruch gefunden habe. In den Vorstandssitzungen ging es um den Neukauf eines Feuerwehrfahrzeuges für Holnstein/Mittelreinbach und die Tiefbauprojekte.Bei den Gebührenkalkulationen wirke sich eine Kostenreduzierung beim Abwasser in den Vorjahren günstig aus. Mittelfristig werde es wohl zu einer Zusammenlegung der Wasserversorgungen von Neukirchen und Röckenricht kommen müssen. Für die Abnehmer der kleinen Röckenricht-Gruppe wäre ein Wasserpreis von 5,45 Euro pro Kubikmeter nicht zumutbar."Wo Rot-Rot-Grün in den Bundesländer regiert, hat es die Bildungspolitik geschafft, die Länder von Spitzenplätzen in die Abstiegszone zu befördern", stellte Landtagsabgeordneter Harald Schwartz im Hinblick auf eine solche Konstellation auf Bundesebenen fest. Die derzeitige Regierung könne sowohl bei der Wirtschaftsentwicklung als auch bei der Beschäftigungsentwicklung große Erfolge vermelden.Kritisch setzte sich der Abgeordnete mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz auseinander. "Er ist für Euro-Bonds, wodurch die Schulden aller Euro-Staaten vergemeinschaftet würden mit der Konsequenz: Deutsche haften direkt und unmittelbar für Schulden der Südländer."Peter Achatzi sprach den Zustand der Wasserleitungen und Kanäle in Neukirchen an. Von einem Büro, das Gebühren kalkuliere, wisse er, dass die neu aufgelegten Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2016) nur sehr wenigen Kommunen zugute kämen. Hier machte ihm Schwartz Hoffnungen: "Bei der Gebührenhöhe, die die Neukirchner bezahlen, werdet ihr aus meiner Sicht auf jeden Fall von der Förderung profitieren."Schwartz und Achatzi ehrten gemeinsam Leo Pilhofer für 40 Jahre und Günther Stadelmeier für 45 Jahre Mitgliedschaft in der CSU. Stadelmeier arbeitete acht Jahre in der Vorstandschaft mit und gehörte von 1978 bis 2002, also 24 Jahre lang, dem Gemeinderat an. Leo Pilhofer saß dort eine Wahlperiode und brachte sich im Ortsverband als Schatzmeister und Ratgeber ein, führte Achatzi in seiner Laudatio aus.