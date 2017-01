Gemeinschaftssinn, Mitmenschlichkeit und Zuversicht sollen das gemeindliche Leben 2017 beherrschen. Bürgermeister Winfried Franz stellte diese Tugenden in den Mittelpunkt seiner Neujahrsrede vor Politikern und Funktionären im Ehrenamt.

Das Gemeindeoberhaupt und seine beiden Stellvertreter, Wolfgang Rattai und Herbert Pilhofer, standen zum Empfang der Gäste im Saal des Neukirchner Hofs bereit. Die Gespräche verstummten dann beim musikalischen Willkommen durch den jungen Ben Hartmann, der an seinem Xylofon einen eindrucksvollen Tonwirbel entfachte.Die Erhaltung und Stärkung der Heimat in einer Zeit großer Herausforderungen stellte Bürgermeister Winfried Franz in den Mittelpunkt seiner Gedanken. Die Politik, die ehrenamtlich arbeitenden Personen, die soziale Versorgung und die Wirtschaft sorgten für gute Lebensbedingungen. Die brennenden Fragen zu Asyl und innerer Sicherheit müssten auch an der Basis der Bevölkerung bewältigt werden.Als Beispiele für die Dienste an der Gemeinschaft nannte er die Feuerwehren, die 50 Vereine, Kindergarten und Schule, Handwerker und Ärzte sowie die gewählten Volksvertreter, unter ihnen die Bürgermeister der Nachbargemeinden, und als Sonderfaktor die Patenschaft mit dem Bundeswehr-Logistikbataillon 472. Den Vertretern all dieser Gruppen stellte er eine Bilanz der kommunalen Leistungen vor und blickte voraus auf die Aufgaben für 2017.Ortsentwicklung, Wohngebiete, Breitbandausbau und der Neubau des Feuerwehrhauses stehen auf der Agenda. Für die Freizeitgestaltung sorge ein bunter Reigen traditioneller und neuer Vereinsveranstaltungen. Franz wünschte sich weiterhin einen guten und fairen Umgang miteinander zum Wohl der Gemeinschaft.Für den verhinderten Landrat Richard Reisinger überbrachte Brigitte Bachmann Grüße und bestätigte die gute Zusammenarbeit. Zum Thema Asylbewerber sei der Landkreis gut aufgestellt. Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl (SPD) appellierte an alle, die Zukunft der Heimat mitzugestalten. Sein Kollege Harald Schwartz (CSU) zollte den Ehrenamtlichen Respekt. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Neukirchen und der Stadt Sulzbach-Rosenberg lobte deren Bürgermeister Michael Göth. Berührungspunkte lägen vor allem in sozialen und musischen Einrichtungen.Bezirksrat Richard Gaßner (SPD) ging auf die sozialen Aufgaben des Bezirks ein. Für die beiden Kirchengemeinden sprach der katholische Pfarrer Roland Klein, der eine gute Zusammenarbeit im Bereich Kindergarten hervorhob. Dank sagte Major Christian Männer vom Logistikbataillon 472 für die bereits viele Jahre bestehende Patenschaft, die von der Gemeinde und dem Schützenverein getragen werde. Die Soldaten schätzten die Einbindung in die Gesellschaft und gemeinsame Veranstaltungen sehr. Er lud auch gleich zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Juli, im Standort Gärmersdorf ein.Nach dem offiziellen Teil kamen die Gäste bei einem Imbiss und Getränken ins Gespräch über ihre Alltagssorgen und Aufgaben. Gelegenheiten, auch "fachferne" Mitstreiter in den Ehrenämtern zu treffen, kommen nicht allzu oft.