Die innere Sicherheit ist derzeit in aller Politiker Munde. Aber wie sah es statistisch in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen und Illschwang im Jahr 2016 aus?

Einbrüche: Mehr Kontrollen

Tatort: Oberpfälzer Alb

Neukirchen/Illschwang . (fm) Die Polizei (PI) Sulzbach-Rosenberg unterrichtete die Bürgermeister und zog das Fazit: Es gab keine größeren Probleme. Im altehrwürdigen Sulzbacher Schloss residiert die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Michael Kernebeck zeigte mit seinem Vertreter, Polizeihauptkommissar Peter Merold, den Kommunalvertretern die Entwicklung der Straftaten der Jahre 2014 bis 2016.So konnten Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz und der Sicherheitsbeauftragte Hans Loos eine Tendenz zu leichter Abnahme der Delikte vernehmen, die sich auf Auto-Diebstähle, Einbrüche und Fahrerflucht sowie Streitigkeiten beschränkten. Als sich die Einbrüche häuften, setzte die PI Sonderstreifen mit Kontrollen ein. Bürgermeister Franz war mit der Zusammenarbeit zufrieden, wobei die sozialen Medien (Facebook) der Bevölkerung ab und an hilfreich waren. Hans Loos wusste von der Vermutung, dass im Hinblick auf die Wohnungseinbruch-Kriminalität oberpfalzweit Banden unterwegs gewesen waren; dies wurde von der Polizei bestätigt. Bei Etzelwang war 2016 ein deutlicher Anstieg der Kriminalität zu verzeichnen. 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner wurde aber beruhigt, weil dies auf eine einzige Privat-Veranstaltung im örtlichen "Felsenkeller" zurückzuführen ist, die aus den Fugen geraten war. Weigendorfs 2. Bürgermeister Fabian Bräutigam konnte eine kleine Anzahl von Vergehen, vornehmlich Sachbeschädigungen, registrieren.Die Statistik für Illschwang erschreckte zunächst Bürgermeister Dieter Dehling. Der Dienststellenleiter konnte ihn aber beruhigen: Die hohe Anzahl von Straftaten hänge mit dem Dasein der Rastanlage Oberpfälzer Alb an der Bundesautobahn A 6 im Gemeindegebiet Illschwang zusammen. Hier sei aber die Verkehrspolizeiinspektion Amberg zuständig, die neben der Verkehrsunfallaufnahme auch mit Rauschgift-, Urkunds- und ähnlichen Delikten zu tun habe.Die überdurchschnittlichen Fallzahlen resultierten hier aus dem Kontroll-Engagement der Verkehrspolizisten, vor allem betreffend den grenzüberschreitenden Verkehr. Die Häufigkeitszahl auf 1000 Einwohner umgerechnet für den übrigen Gemeindebereich sei ähnlich niedrig wie in den Nachbargemeinden. Ebenso konnte Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann nur geringe Straftaten vernehmen. Doch auch hier geht die Autobahn mit Ausfahrt vorbei, was sich bei 16 Diebstählen und einigen Rauschgiftdelikten vielleicht bemerkbar gemacht haben könnte. Die Sicherheitslage konnte in diesen Gemeindebereichen als nicht problematisch angesehen werden. Die Bürgermeister nutzten die Gelegenheit, den Kontakt mit der Polizei-Führung zu vertiefen.