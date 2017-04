Einige Akteure des Sportkegelclubs Fortuna Neukirchen gingen bei der Kreismeisterschaft der U 14 und U 18 an den Start. Uwe Rupprecht fuhr zu den Bayerischen Meisterschaften nach Passau.

Der Großteil der Fortuna-Jugendlichen sammelte bei der Kreismeisterschaft die erste echte Wettkampferfahrung. Bei der U 14 erreichten Jonathan Morlang (363 Kegel, Platz 13) und Oliver Hampl (339 Kegel, Platz 15) persönliche Bestleistungen. David Morlang schnitt mit 292 Kegel auf Rang 18 ab. Elouisa Rother steigerte ihren Rekord auf 382. Im Endlauf bestätigte sie diese Leistung mit 376 Kegel und qualifizierte sich als Fünfte für die Bezirksmeisterschaft.In der Altersklasse U 18 männlich erreichte Marcel Lübke (473/511) Rang 8. Christopher Hiltl lag nach 539 Kegel im Vorlauf auf Platz 2. Im Finale legte er starke 566 Kegel drauf und sicherte sich letztlich souverän den Titel des Kreismeisters.Als Titelverteidiger traten Uwe Rupprecht und Anni Lippert (ASV Fronberg) in Passau bei den Bayerischen Meisterschaften im Tandem Mixed International an. Im Qualifikationsdurchgang lief gar nichts. Als abgeschlagene Letzte bekamen sie es dann mit den Erstplatzierten zu tun. Plötzlich präsentierten sich die Titelverteidiger wie auswechselt und zogen ins Viertelfinale ein. Nach einem Unentschieden in den Sätzen ging es dort in den Sudden Victory. Die Bayreuther Kontrahenten eröffneten mit einer Neun, die Anni Lippert egalisierte. Auf eine erneute Neun der Gegner gelang Uwe Rupprecht dann nur eine Sechs. Sie bedeutete das unglückliche Aus und den sechsten Rang in der Gesamtabrechnung.