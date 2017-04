Nach drei überaus erfolgreichen Jahren und dem Durchmarsch von der A-Klasse bis zur Kreisliga trennen sich am Saisonende die Wege des 1. FC Neukirchen und seines Spielertrainers David Hendrych. Der Nachfolger steht schon fest.

David Hendrych übernahm den kleinen FCN zu Beginn der Saison 2014/15 als erste Trainerstation und brachte diesen durch seine hervorragende Arbeit sportlich wieder in die Erfolgsspur. Derzeit befindet sich der Verein zwar in den hinteren Regionen der Kreisliga Amberg/Weiden, gemeinsames Ziel von Trainer und Mannschaft ist und bleibt es jedoch, die Abstiegszone zu verlassen und die Saison erfolgreich zu beenden.Dazu besteht die Möglichkeit, wenn der sportliche Aufwärtstrend aus den Spielen nach der Winterpause fortgeführt werden kann. Hendrychs Engagement beim 1. FC Neukirchen ist ein überaus positives Beispiel länderübergreifender Zusammenarbeit sowie gelungener und vor allem gelebter Integration, worauf Verein und Trainer sehr stolz sind.Für die kommende Saison 2017/18 konnte Thomas Ficarra als Spielertrainer gewonnen werden, der derzeit noch in Diensten des SC Germania Amberg steht, diesen aber zum Saisonende verlassen wird. Der langjährige Spieler des SV Sorghof begann nach einem weiteren Jahr beim FV Vilseck in der Saison 2014/15 seine Trainerkarriere beim SC Germania Amberg. Thomas Ficarra freut sich auf seine zukünftige Tätigkeit beim 1. FC Neukirchen, das gesamte Vereinsumfeld und die Unterstützung der durchweg vielen Zuschauer bei Heimspielen im Hans-Aures-Weg.