Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte legte die 2. Mannschaft des Sportkegelclubs Fortuna Neukirchen in der nun abgelaufenen Saison hin.

Nachdem sie in der Saison 2014/2015 die Rückkehr in die Bezirksliga A geschafft hatte, musste sie dort bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen. Im zweiten Jahr der Zugehörigkeit gelang dann ein souveräner Durchmarsch zur Meisterschaft.Von Beginn an zeigte die Mannschaft, welches Potenzial in ihr steckt. Gleich zum Auftakt stellte sie mit fabelhaften 2336 Kegeln einen Ligarekord auf. Jochen Bohun holte sich den Bahnrekord mit 631 Kegel. Nie zuvor erzielte ein Spieler in der Bezirksliga ein besseres Ergebnis.Mit gerade einmal zwei Niederlagen und 28:4 Punkten sicherte das Team um Daniel Witt bereits drei Spieltage vor Ende der Saison den Aufstieg und kurz darauf auch die Meisterschaft. Mit Werner Hiltl stellt man zudem den besten Spieler der Liga. Im kommenden Jahr spielt man nun in der Bezirksliga Nord erneut gegen Teams aus den Kreisen Amberg, Weiden, Schwandorf und Cham.