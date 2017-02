Die Sportler mit dem Schläger und dem Filzball plagt wie viele Vereine die Sorge um jugendlichen Nachwuchs. Deshalb will man mit Hilfe der Weihnachtsspende eine neue Offensive starten.

Durchwachsene Bilanz

Lockmittel Beitragsfreiheit

Eine Vertretung der 76 Mitglieder des Tennisclubs (TC) Neukirchen nahm im Neukirchener Hof die Berichte des Vorstands rund um das vergangenen Jahr zur Kenntnis. Der Vorsitzende Horst Witschel dankte den arbeitsamen Mitgliedern für die 210 Stunden der Pflege der vier Plätze neben dem Fußballgelände. Erfreulich waren einige Zugänge und die gute Zusammenarbeit mit dem TC Etzelwang bei den gegenseitigen Spielmöglichkeiten. Auch die Spende der Weihnachtsaktion für den Jugendsport war willkommen.Die Bilanz von Sportwart Georg Marx war durchwachsen. Man brachte keine Mannschaft mehr zusammen; so gab es nur noch Freizeitsport.Das Schleiferlturnier für Anfänger fand keinen Anklang und musste ausfallen. Man versuchte die direkte Einladung von Kindern, woraufhin dann auch zehn Interessierte aufkreuzten. Leider war dies nur ein Strohfeuer ohne Erfolg. Im Weg standen die Kosten für die Trainer. Ein weiterer Versuch sollte über ein Angebot im Schulbereich laufen.Bei den Finanzen ist alles in Ordnung, wie dem Kassenbericht von Andreas Stollner (vorgetragen vom Vorsitzenden) zu entnehmen war. Die laufenden Kosten sind gedeckt, und das noch kleine Darlehen wird regelmäßig getilgt.Die zweijährige Amtszeit der Führungsriege war abgelaufen, und so standen Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Winfried Franz an. Er dankte vorab der bisherigen Führung für ihre Arbeit und appellierte an die Zuversicht, weiter den "weißen Sport" zu betreiben und dafür aktiv zu werben.Die Wahlen brachten eine Bestätigung des Vorsitzenden Horst Witschel und seines Stellvertreters Werner Thümmler. Neu ist Kassier Norbert Plakties, während Schriftführer Bernhard Palecki weitermacht.Ebenso bleibt Georg Marx Sportwart, Jugendwartin wurde Ingrid Luber. Zu den Beisitzern Jürgen Hirschmann und Michael Messer kommen die neuen Kassenprüferinnen Monika Hirschmann und Inge Palecki.Die Diskussion um die Zukunft kreiste um das Nachwuchsproblem. Es kristallisierte sich heraus, dass man junge Familien mit Kindern ansprechen möchte und dafür das eigene Umfeld der Mitglieder und deren Bekannten im Auge habe.Als Lockmittel könnte die Beitragsfreiheit für Jugendliche dienen, finanziert aus einer Spende. Auch will man sich an ehemalige Sportler, zum Beispiel die Alten Herren im Fußball, wenden, da Tennis ja bis ins hohe Alter gespielt werden kann.