Die Schützengesellschaft (SG) ist nicht nur sportlich ein Aushängeschild für Neukirchen. Sie gestaltet auch das gesellschaftliche Leben maßgeblich mit und gewährt den Nachbarn aus Königstein, die im Moment ohne Heim dastehen, Gastfreundschaft auf ihrer Schießanlage.

Neuwahlen Schützengesellschaft 1912 Neukirchen



Schützenmeister: Benno Elefant Vertreterin: Claudia Schaupp



Schriftführerin: Manuela Scharrer (neu)



Kassier: Chris Holzlöhner



Schießleiter: Jürgen Dehling Vertreter: Robert Feiler



Damenleiter: Thomas Plickert



Zeugwart: Helmut Scharrer



Jugendleiterin: Sonja Stümpfl Vertreter: Florian Röttig



Beisitzer: Thomas Borek Martin Reichenberger



Kassenprüfer: Michael Deyerl Roswitha Richter (fm)

Die Bilanz für 2016, die Schützenmeister Benno Elefant in der Jahreshauptversammlung aufmachte, konnte sich sehen lassen. Gesellschaftlich war das Jahr ausgefüllt mit etlichen Vereinswettbewerben, dem Gemeindepokal und der Ausrichtung des Gauschießens. Dazu kam die Königsproklamation.Als die Neukirchener Schützen von der Misere bei Tell Königstein erfuhren, sei es selbstverständlich gewesen, Hilfe anzubieten. Die SG habe in einer ähnlichen Situation Aufnahme beim Bruderbund Fromberg-Niederricht gefunden.Über den Sportbereich berichtete Schießleiter Jürgen Dehling. Zum Rundenwettkampf traten fünf Mannschaften an; drei davon mit dem Luftgewehr. Die Erste hat sich in der Bezirksoberliga fest etabliert, die Zweite führt die Bezirksliga an, und die Dritte befindet sich auf dem besten Weg in die Kreisliga. Die Altersklasse mischt ebenfalls an der Spitze mit, ebenso die Pistolenmannschaft in der Bezirksliga.Von der Gaumeisterschaft brachten Claudia Schaupp (Damenaltersklasse), Jürgen Dehling (Altersklasse) und Joachim Jäger (Schützenklasse) drei Titel mit. Spitzenplätze gab es auch beim Gauranglistenturnier und dem Gauschießen. Das Königsschießen bescherte Thomas Plickert die Krone, während Sabrina Elefant zur Schützenliesl avancierte.Die konstant guten Ergebnisse beruhen wohl auf der hervorragenden Jugendarbeit vieler Jahre. Sonja Stümpfl, auch als 3. Landesjugendleiterin tätig, betreut eine motivierte Schar von 20 Jugendlichen. Einige Jugendliche schießen schon erfolgreich in den Seniorenteams mit. Celina Ostner wurde Gau-Jugendkönigin; beide Mannschaften errangen die Gaumeisterschaft. Bei der bayerischen Meisterschaft reichte es ebenfalls für vordere Plätze.Über die Berichte freute sich Bürgermeister Winfried Franz: "Sie zeigen die gute Aufstellung des Vereins." Schützenmeister Christian Kopp von Tell Königstein dankte für die Überlassung der Anlage in Neukirchen.Als sportlichen Ansporn gab es für aktive Schützen Ehrenzeichen des Oberpfälzer Schützenbunds. Klasse 1 ging an Martin Lindner, Sebastian Müller, Hanna Plickert und Steffi Scharrer; Klasse 2 nahmen Sonja Stümpfl sowie Helmut und Manuela Scharrer entgegen. Claudia Schaupp erreichte schon die Klasse 4.Urkunden zur 25-jährigen Mitgliedschaft lagen für Doris Maul und Martin Reichenberger bereit. Eine seltene Auszeichnung ging an Erhard Loos, der seit sechs Jahrzehnten der Schützengesellschaft angehört. Dies war die letzte Amtshandlung des bisherigen Vorstands, denn es standen Neuwahlen an. Bis auf einige Ausnahmen führt das bewährte Team den Verein weiter.