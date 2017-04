Der Jura-Mountainbike-Cup geht in seine dritte Runde. Es locken die schönsten Strecken in der Oberpfalz und in Niederbayern. Zusammen mit dem Radsportbezirk Oberpfalz bieten sechs Veranstaltungen in der Region von April bis September für Kinder und Erwachsene mächtig Spaß am Sport.

Jura-MTB-Cup 2017 Sonntag, 23. April Rygol-Cup Painten



Montag, 1. Mai Obi-Bike-Cup Abensberg



Samstag, 6. Mai



SITLog-Cup Altenstadt/WN



Sonntag, 9. Juli



Bohrturm-Cup Windischeschenbach



Samstag, 9. September



Conrad- und Sparkassen-Rennen in Neukirchen



Sonntag, 17. September



Stoabruchrace Sandharlanden

Los geht's mit den Cross-Country-Frühjahrsklassikern in Niederbayern. Seit Jahren ist der "Rygol-Cup" im niederbayrischen Painten (Kreis Kelheim) der Saisonstart für viele Biker. Sie mögen die Mischung aus technischen Abschnitten und "Bolzerpassagen", die von der SG Painten am 23. April wieder etwas variiert wird. Zum 26. Mal veranstaltet das Team Babo den "OBI-Bike-Cup" am Traditionstermin 1. Mai in Abensberg. Die schnelle Strecke nehmen so viele Biker wie bei keinem anderen Jura-Cup unter die Räder. Gleich ein paar Tage später, am 6. Mai, treffen sich die Biker beim "SITLog-Cup" in Altenstadt an der Waldnaab. Der SV Altenstadt präsentiert eine technisch anspruchsvolle Strecke mit knackigen Trails. Zugleich zählt das Rennen zur MTB-Bayernliga.Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr bietet der SV Concordia Windischeschenbach an der Kontinentalen Tiefbohrung mit über 9000 Metern Tiefe den Bikern mit dem "Bohrturm-Cup" am 9. Juli wieder ein schnelles Cross-Country-Rennen. Am Ende der Sommerferien treffen sich die Mountainbiker in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg. Das "Drei-Stunden-Rennen" von Conrad und Sparkassen kann auf einer spaßigen Moto-Cross-Runde alleine oder im Zweierteam unter die Reifen genommen werden - der RSC Neukirchen veranstaltet dieses neue Format am 9. September zum dritten Mal.Im vergangenen Jahr konnte auch das miese Wetter das "Stoabruchrace" im niederbayerischen Sandharlanden nicht trüben: Das Bike-Team FSV Sandharlanden stellte bei seiner Premiere ein finalwürdiges Rennen mit einer knackigen Strecke auf die Beine und wird auch am 17. September wieder alles bieten, was das Biker-Herz begehrt. Wer bei mindestens vier Veranstaltungen das Ziel erreicht, wird in die Gesamtwertung aufgenommen.___Weitere Informationen: