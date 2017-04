64 Kinder und Jugendliche spielen bei den Kreismeisterschaften der Kegel-Jugend in vier verschiedenen Wertungsklassen in Neukirchen ihre Besten aus. Es geht auch um die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft.

In der Altersklasse U18 weiblich gingen elf Spielerinnen an der Start. Jasmin Plößel vom SKK Etzelwang setzte sich mit 1063 Holz im Vor- und Endlauf durch. Mit 978 abgeschlagen auf Rang zwei war Alexandra Auburger (FAF Hirschau).Auch Christine Graf (TuS Schnaittenbach/943) und Jasmin Plößl (FC Schwarzenfeld/870) qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaften Ende April in Weiden.Gegen 14 Spieler der U18 männlich setzte sich Christopher Hiltl von Fortuna Neukirchen durch. Nach 539 Kegeln im Vorlauf brachte er sich mit weiteren 566 Kegeln auf 1105 Kegel. Auf Rang zwei kam Fabian Plößel (SKK Etzelwang/1056 Kegel), der im Vorlauf mit 578 Kegeln noch führte. Bronze sicherte sich Lukas Mohr (FC Schwarzenfeld/1038 Kegel). Des Weiteren für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert sind Benedikt Ronz (FAF Hirschau/1012 Kegel), Aron Schmidt (FC Schwarzenfeld/1008 Kegel) und Benedikt Niebler (SKK Etzelwang/1002 Kegel).In der Altersklasse U14 männlich konnte sich Niklas Plößel (SKK Etzelwang) mit 1010 Kegel klar durchsetzen. Schon etwas abgeschlagen folgten Falk Kastner (SKV Amberg/927), Leonhard Leyh (FC Schwarzenfeld/923) und Tim-Rico Karl (ASV Fronberg/913), die alle bei den Bezirksmeisterschaften startberechtigt sind. Kerstin Übelacker (SKK Etzelwang) sicherte sich im Bereich der U14 weiblich mit 913 Kegel den Sieg vor Laura Terbeznik (ASV Fronberg/815) und Jennifer Deml (GH Fensterbach/770). Auf Bezirksebene vertreten außerdem Jasmin Golcer (SKV Amberg/761) und Elouisa Rother (Fortuna Neukirchen/758) den Kreis Amberg-Sulzbach.