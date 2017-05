Große Jubel bei den Keglern von Fortuna Neukirchen: Erstmals seit 25 Jahren war es einer Frauenmannschaft der Fortuna gelungen, sich für die bayerischen Meisterschaften der Kreisklassenmannschaften zu qualifizieren. In Kempten auf der über acht Bahnen ausgetragenen Meisterschaft startete Waltraud Seibold für das Neukirchner Team. Auf den schwer fallenden Bahnen erreichte sie solide 485 Kegel, wodurch zunächst Rang drei belegt wurde. Nachdem dann Angelika Brandt (463) und Birgit Höfler (488) nachlegten, war Fortuna auf Platz fünf zurückgefallen. Dann schlug wieder einmal die Stunde der Schlusskeglerin Andrea Übelacker. Mit starken 520 Kegel erzielte sie nicht nur das viertbeste Ergebnis aller 32 Spielerinnen, sondern brachte die Fortuna auch noch auf den Bronzerang durch insgesamt 1956 Kegel. Der Sieg ging deutlich an die Frauen des DJK Schwabach (2081) vor den unterfränkischen Vertretern aus Stetten (2006).

Jugendspieler Christopher Hiltl belegte bei den Bezirksmeisterschaften in Weiden in der U18 mit 519 und 524 Kegel Platz drei und ist damit startberechtigt für die bayerischen Meisterschaften am 20./21. Mai in Hirschau.