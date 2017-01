Nach einem erfolgreichen Jahr sowohl auf sportlichem als auch baulichem Sektor zog die Vorstandschaft des 1. FC Neukirchen eine positive Bilanz. Doch der Blick ging auch schon wieder in die Zukunft, die eine etwas verjüngte Vereinsspitze zu bewältigen hat.

Grill und Flutlichtmasten

Klassenerhalt noch drin

"Stolz auf Leistungen"

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Hermann Rupprecht und Kurt Staudte .



50 Jahre: Werner Linhart, Werner Langhans, Rudi König, Helmut Hubmann, Lothar Galler und Reinhold Aures .



70 Jahre: Anni Ertel, Georg Strobel, Georg Neumüller und Hans Luber .



Ehrenmitglieder: Günther Stadelmeier und Andreas Wild . (fm)

Neuwahlen 1. FC Neukirchen



Vorsitzender: Joachim Thümmler Vertreter: Siegfried Witzel (neu) Philipp Schertl (neu)



Schatzmeister: Manfred Titze Vertreter: Michael Geismann (neu)



Schriftführerin: Christine Dehling Vertreterin: Jaqueline Misch (neu)



Beisitzer: Marion Markmann (Schüler), Gerd Weber (Jugend), Reiner George (Sportheim), Jürgen Hauler (allgemeine Aufgaben) und Timmo Engelhardt (Projekte, Organisation).



Kassenprüfer: Joachim George und Matthias Aures . (fm)

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Sportheim nannte der Vorsitzende Joachim Thümmler die Zahl von 602 Mitgliedern, darunter 220 Jugendliche.Sein Rückblick umfasste den Beginn der Zusammenarbeit im Jugendfußball mit dem TSV Königstein. Arbeit und Geld steckte der Verein in den Bau eines Verkaufsraums mit Grill und Unterstellmöglichkeiten sowie zweier zusätzlicher Flutlichtmasten. Werner Ertel und der Förderkreis hätten sich dabei hervorgetan. Sportlich ragte der Aufstieg der Fußballer in die Kreisliga heraus.Zufriedenstellende Finanzen stellten die Schatzmeister Manfred Titze und Werner Ertel dar. Geholfen hätten die Beitragserhöhung und die Unterstützung des Fördervereins. Nachdem der Landessportverband den Anbau in die Förderung aufgenommen hat, wurde das Projekt gestartet. Es geht im Frühjahr dem Ende entgegen. Zur Kassenführung hatten die Prüfer Werner Linhart und Jeremias George nichts einzuwenden.Für die Sparte Fußball berichtete Joachim Thümmler. In der Kreisliga habe die 1. Mannschaft keinen guten Start erwischt. Die bevorstehende Rückkehr einiger lange verletzter Stammspieler lasse aber noch Hoffnungen zu, die Klasse zu halten. Im Jugendbereich bewähre sich die Spielgemeinschaft mit Königstein.Die Gymnastikgruppe mit derzeit 22 aktiven Damen unter Leitung von Carola Ertel ist fester Bestandteil des Clubs. Die Turn- und Tanzgruppen junger Mädchen unter Leitung von Sigrid Gömmel ergänzen das sportliche Geschehen.Vom Förderkreis erfahre der 1. FC Neukirchen Unterstützung mit Geld und Taten, wie Peter Fella berichtete. Er werde kräftig von Hans Luber unterstützt und könne seinem Nachfolger Martin Merkl eine gute Gruppe übergeben.Beim Blick in die Zukunft steht für den Vorstand bereits das 100-jährigen Vereinsjubiläum 2020 an. Neukirchen bewerbe sich, wie Thümmler erläuterte, zu diesem Anlass als Zielort des Landkreislaufs. Demnächst werde ein Arbeitskreis aus allen Sparten für die Vorarbeiten sowie das Programm gegründet."Die Gemeinde ist stolz auf die gezeigten Leistungen, den Jugend- und Breitensport und die ständigen Verbesserungen am Sportgelände", betonte Bürgermeister Winfried Franz. Sie unterstütze den Verein, wo es möglich sei, zum Beispiel bei der Verlängerung des Pachtvertrags.Nach den Neuwahlen (Ergebnisse im Kasten) deutete der alte und neue Vorsitzende Joachim Thümmler die Bereitschaft einiger jüngerer Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen, als gutes Vorzeichen für die Zukunft. Der Schriftführerin Christine Dehling, die als "Mädchen für alles" den Sparten viele Arbeiten abnehme, dankte er mit einem Präsent.