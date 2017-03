Ein Erfolgserlebnis bescherten sich die Anfänger des Shotokan-Dojos Neukirchen: Sie absolvierten die erste Gürtelprüfung des Deutschen Karateverbands mit Bravour.

Montags und mittwochs war in den Wochen vorher Training angesagt im Dojokun des Karatevereins Neukirchen. Dann kam der Tag der Entscheidung. Bernhard Pirner (3. Dan) nahm jeweils drei Prüfungsteile ab. Die Grundschule beinhaltet die Faust- und Beintechniken zum Angriff und zur Abwehr.Der zweite Teil, die Kata, vereinigt diese Grundtechniken in einer festgelegten Form von Bewegungsabläufen. Sie symbolisiert den Kampf mit mehreren Gegnern. Im dritten Teil, dem Partnertraining (Kumite), demonstrieren die Prüflinge die Anwendung der erlernten Techniken mit Partner.Trotz der Aufregung vor der ersten Prüfung ihrer sportlichen Laufbahn bewiesen alle Karatekas, dass sie von ihren Trainerinnen gut vorbereitet worden waren. So gratulierte Bernhard Pirner am Ende jedem Teilnehmer zum Erreichen des 9. Kyu.Die Schüler von Selina Pirner (1. Kyu) freuten sich über einen weiß-gelben Gürtel: Paul und Regina Graf, Mona Haas, Eva Kellner, Hanna Kmetsch, Sophie Kopp. Leo Laitang und Quirin Marschalek. Ilona Aures (2. Dan) begann ein halbes Jahr später mit den jetzigen Trägern des weißen Gürtels: Mathias Kastner, Anja, Doris und Markus Richthammer, Laurin Sperber, Dominik Streher und Leonie Wolf.