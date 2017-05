Mit großem Engagement und Einfühlungsvermögen schaffte es das Team der Tanzschule Melissa Walter, den Schülern der 9. Klasse der Mittelschule Neukirchen-Königstein Rhythmus ins Blut zu zaubern.

Auf Anregung und unter der organisatorischen Leitung von Klassenleiterin Stefanie Löffler trafen sich die Mädchen und Jungen im Schulhaus in Königstein, um in die Geheimnisse des Tanzens und der zugehörigen Etikette eingewiesen zu werden. Während der zehn Übungseinheiten standen Tänze wie Wiener Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha oder der Lieblingstanz der Klasse, Discofox, auf dem Programm. Fesch ausstaffiert trafen sie sich zusammen mit ihren Eltern und den Lehrkräften zum Abschlussball im Saal des Neukirchner Hofs. Zur Wahl der Ballkönigin und des Ballkönigs waren selbstverständlich ein Discofox und ein Salsa gefordert. Vanessa Schedl und Justin Jansma entschieden den Wettbewerb knapp vor Pia Spieß und Kai Fischer für sich. Lohn der Mühe: ein Gutschein der Tanzschule und ein Langsamer Walzer allein auf dem Parkett. Über die Hälfte der Schüler fanden dermaßen Gefallen am Tanzen, dass sie sich für einen Fortgeschrittenenkurs bei der Tanzpädagogin und ADTV-Tanzlehrerin Melissa Walter angemeldet haben.