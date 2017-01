Franz erinnerte mit einem Abriss des beruflichen Werdegangs an den Beginn im August 1980 als Standesbeamter. Als Anekdote ist hier überliefert, dass er zum Termin der ersten Eheschließung verspätet kam, womit er dem Paar eine ungewollte Überlegungsfrist einräumte (die beiden sind noch immer verheiratet). Der Ausrutscher blieb die Ausnahme, denn er lieferte in seiner ruhigen Art gute und engagierte Arbeit ab, womit er sich Respekt und Vertrauen bei den jeweiligen VG-Vorsitzenden schuf.Von 1983 bis 1997 leitete er das Standesamt, dazu kam ab Dezember 1983 bis Juni 2006 die Leitung der Geschäftsstelle der VG Neukirchen. Zu diesen Aufgaben kam noch die Leitung des Hauptamtes bis jetzt, ergänzt seit 2011 durch das Bauamt. Dies alles wurde mit guten Wünschen und einem Präsent gewürdigt. Der frühere VG-Vorsitzende, Weigendorfs Altbürgermeister Georg Schmid , bestätigte das gute Arbeitsklima unter Dieter Scherbaum. Geschäftsstellenleiter Hans Loos lobte das gute Miteinander und die Kompromissbereitschaft. Seine unaufdringliche Art, Anregungen und Kritik zu übermitteln, werde man vermissen. Scherbaum hat die Entwicklung der VG mit etlichen Reformen und Änderungen mitgemacht und umgesetzt. Jetzt gibt es mehr Zeit für die Familie und Hobbys. Personalratsvorsitzende-Vorsitzende Elfriede Wirbel hat lange Jahre der Kollegialität miterlebt, wo immer Neuerungen und Wandel anstanden, die manchmal Kritik herausforderten. Die guten Wünsche zum Ruhestand ergänzte sie mit dem Präsent von Handwerkszeug für die Heimwerkerzeit. Deutlich gerührt nahm der "junge Ruheständler" die Abschiedsworte entgegen. Er dankte allen Kollegen für die gegenseitige Unterstützung. In einer Übergangszeit steht er noch mit seinem Rat zur Verfügung.