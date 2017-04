Pläne für den Bau einer Discounter-Filiale am Ortsrand erhitzen die Gemüter in Neukirchen. Nachbarn und örtliche Geschäftsleute fühlen sich übergangen. Vertreter der Gemeinde stellten sich jetzt einer Diskussion.

Angst um Existenz

Gut 4000 Artikel

"Am Grund gescheitert"

So geht's weiter Bürgermeister Winfried Franz erläuterte das weitere Verfahren. Am Dienstag steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats der Aufstellungs- und Billigungsbeschluss zum Bebauungsplan Lebensmittelmarkt (Vorentwurf), verbunden mit einem Beschluss im sogenannten Parallelverfahren über eine Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans von WA (allgemeines Wohngebiet) in Gewerbegebiet. Dies bedeute keine Baugenehmigung. Davor müssen erst die Träger öffentlicher Belange - Behörden, Verbände, Fachstellen - gehört werden, und während der vierwöchigen Auslegung haben Bürger die Gelegenheit, Einwendungen gegen die Pläne zu erheben. Eine spätere Erweiterung des geplanten Netto-Marktes schloss der Bürgermeister aus. Nur die aktuell benötigte Fläche werde von einem Wohn- in Gewerbegebiet umgewidmet. (gfr)

Die Bewohner von Neukirchen, Etzelwang und Hirschbach müssen hier bei uns einkaufen, nicht in Sulzbach-Rosenberg oder gar in Amberg. Bürgermeister Winfried Franz

Wenn Netto aufsperrt, sperre ich zu. Lebensmittelhändlerin Angelika Lauterbach

"Endgültig entschieden ist noch nichts", betonte Bürgermeister Winfried Franz am Freitag bei einer von Gegnern des geplanten Netto-Markts an der Etzelwanger Straße in Neukirchen initiierten Informationsveranstaltung im Ramm-Saal. Es ging ziemlich hitzig zu: Gemeinderäte von SPD, CSU und Freien Wählern befürworten das Vorhaben, Nein sagt der "Unabhängige" Hans Sebald.Ein purer Zufall sei es gewesen, dass die Pläne für eine neue Discounter-Filiale in Neukirchen an die Öffentlichkeit gelangt seien: Als eine bisher als Wohngebiet ausgewiesene Fläche an der Straße nach Etzelwang vermessen wurde, hieß es auf eine Nachfrage hin, hier werde ein Netto-Markt gebaut. Hans Hiltel, unmittelbarer Nachbar, zeigte sich überrascht, denn die Gemeinde Neukirchen habe sich mit Informationen vollkommen zurückgehalten.Anrainer und Geschäftsleute fühlten sich hinter- oder übergangen; Bäcker, Metzger und Lebensmittelversorger im Ortskern sahen ihre Existenz gefährdet. In einer Informationsveranstaltung, zu der Hans Hiltel eingeladen hatte, trafen sie auf Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Bürgermeister Winfried Franz versprach sich von einer sachlichen Diskussion Lösungen für die Probleme.Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, dass die Bürger hintergangen werden sollten. Schon seit fast zehn Jahren laufe die Suche nach einem Grundstück für einen Einkaufsmarkt am Ortsrand. Der Kaufkraftabfluss aus Neukirchen müsse gestoppt werden, forderte er: "Die Bewohner von Neukirchen, Etzelwang und Hirschbach müssen hier bei uns einkaufen, nicht in Sulzbach-Rosenberg oder gar in Amberg."Im Gemeinderat sei auch über einen Einkaufsmarkt innerorts diskutiert worden, aber da gebe es kein geeignetes Grundstück. Die vorhandenen Geschäfte in Neukirchen verfügten über ein gutes Warenangebot, aber ob das auf Dauer ausreiche, bezweifelte Winfried Franz. Die aktuelle Chance für einen größeren Markt müsse unbedingt genutzt werden.Planungen des Investors würden den Lärm- und Emissionsschutz berücksichtigen. Etwa 60 geteerte Parkplätze seien vorgesehen, nächtliche Ruhezeiten vorgegeben. Die Anlieferung am ortsfernen Teil des Marktes sei nur zwischen 6 und 22 Uhr zulässig. Netto werde gut 4000 Artikel anbieten. Über einen Metzger mit einer Frischfleischabteilung und einen Bäcker sei noch nicht entschieden."Wenn Netto aufsperrt, sperre ich in Neukirchen zu", sagte Angelika Lauterbach, die in Neukirchen einen Lebensmitteleinzelhandel betreibt. Ein Großmarkt ruiniere den Einzelhandel.Fraktionssprecher Herbert Pilhofer signalisierte die Zustimmung der Freien Wähler für den Supermarkt. Er bringe mehr Vor- als Nachteile. CSU-Vorsitzende Peter Achatzi nahm Kastl als Beispiel: Dort existiere seit 1996 am Ortsrand ein Discounter, aber ohne Frischfleisch- und Wursttheke, denn die Kastler Hausfrauen hätten ihrem Dorfmetzger die Treue gehalten. "Wir befürworten den neuen Einkaufsmarkt, aber ohne Frischfleischabteilung, und dem örtlichen Bäcker sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, seine Waren im Netto anzubieten", legte Achatzi dar.Oft hätten Bürger den Wunsch nach besseren Einkaufsmöglichkeiten in Neukirchen an seine Gemeinderatskollegen und ihn herangetragen, erklärte SPD-Sprecher Christian Beyer. Die Entscheidung solle nicht übers Knie gebrochen werden: "Wir haben sicher noch Beratungsbedarf."UB-Vertreter Hans Sebald hielt die innerörtliche Parkplatzsituation in der Nähe der Einzelhändler nicht für optimal. Der geplante Netto-Markt sei aber für Fußgänger und vor allem für Mütter mit Kinderwagen nur schwierig zu erreichen. "Außerdem befürchte ich, dass die örtlichen Geschäfte sterben", sagte er. Jeder sollte daran denken, dass bei Vereinsfesten der hiesige Metzger auch am Wochenende kurzfristig Bratwürste liefert. "Der Netto hat am Sonntag zu", unterstrich er sein Nein.Ruth Poppel, Geschäftsfrau aus Neukirchen, warf ins Gespräch, dass Edeka vor Jahren ihr gegenüber erklärt habe, das Einzugsgebiet für einen Supermarkt wäre hier zu klein. Ein Kritikpunkt war auch der verstärkte Lieferverkehr, den Netto ins Rollen bringen werde."Seit Jahren wird uns ein Gehsteig an der Etzelwanger Straße versprochen. Geht nicht, hat es bisher geheißen. Jetzt kommt der Netto-Markt und plötzlich auch der Gehsteig", wunderte sich Hans Hiltel. "Stimmt so nicht", konterte Bürgermeister Franz. Der Gehsteig scheitere bisher an der mangelnden Verkaufsbereitschaft für Straßengrund.