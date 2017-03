Mit dem jahreszeitlichen Schwung des Frühlings regt sich auch bei der Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach die Lust auf Neues. Sie wechselt ihren Vorstand und die Kommandanten fast komplett aus. Einer guten Fortentwicklung dürfte nichts im Weg stehen.

Neues Ehrenmitglied

"Organisch sehr gute Wehr"

Künftig zwölf Euro Beitrag

Neuwahlen Freiwillige Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach



Kommandant: Stephan Sperber Vertreter: Markus Guttenberger



Vorsitzender: Gerd Pürner Vertreter: Bernd Holzwarth



Schriftführer: Alexander Friedrich



Kassier: Helmut Meiler



Kassenprüfer: Reiner Holzwarth und Michael Schöner



Jugendwart: Werner Luber



Funkbeauftragter: Markus Guttenberger



Vertrauensleute: Doris Holzwarth, Sabrina Sebald und Veit Kunert . (fm)

Oberreinbach. Blaue Uniformen beherrschten das Bild im voll besetzten Gasthaus Sebald. Die Mehrheit der 67 Aktiven, darunter 16 Jugendliche und die Frauengruppe, waren zur Jahreshauptversammlung gekommen.Vorsitzender Thomas Brandt kam nach dem Rückblick auf 2016 auf die Höhepunkte aus seinen zwölf Jahren Führungsarbeit zu sprechen, die er nun beendet. Dazu rechnete er die Bildung der Frauengruppe 2010, die seitdem ihren Mann stehe und Hilfe auch an den Werktagen garantiere.40 Jahre Treue zur Feuerwehr bekam Hans Danhauser mit Urkunde und Präsent gedankt. Davon brachte er sich 30 Jahre als Fahnenjunker ein. Zum Ehrenmitglied wurde Werner Lösch ernannt, der sich in vielfältiger Weise verdient gemacht hat.In der Dienstversammlung gab Kommandant Karlheinz Pilhöfer seinen Bericht ab. Er sprach von 28 Übungen und einigen gesonderten Einheiten für die Atemschutzträger. Leistungsabzeichen und Zeugnisse für Lehrgänge, Tests und Modulare Truppmann-Ausbildung überreichte 2. Kommandant Stephan Sperber. An Einsätzen waren fünf technische Hilfeleistungen zu verzeichnen.Auch für Pilhöfer war die Stunde gekommen, Rückschau zu halten und zu danken. Seit 1993 trug er Verantwortung für die Wehrleute. Nun nehme er Abschied, um jüngeren Kräften das Feld zu überlassen.Für den verhinderten Jugendwart Werner Luber verlas sein Sohn den Bericht über Ausbildungs- und Freizeitaktivitäten. Funkbeauftragter Gerhard Guttenberger hatte mit der Einführung des Digitalfunks zu tun.Landrat Richard Reisinger stellte fest, dass Holnstein und Mittelreinbach eine organisch sehr gute und aktive Wehr mit vielen jungen Leuten besäßen. Bürgermeister Winfried Franz lobte den gelebten Kameradschaftsgeist. Die Gemeinde Neukirchen sei stets innerhalb ihrer Möglichkeiten zur Hilfe bereit. Vorsitzenden Thomas Brandt und Kommandant Karlheinz Pilhöfer überreichte er zum Abschied Urkunden und Geschenke. Kreisbrandmeister Christian Meyer zollte Anerkennung für den allgemein guten Übungsbesuch.Für die Führungsspitze in den kommenden sechs Jahre gaben zunächst nur die Aktiven ihr Votum ab. Als Kommandant rückt demnach Stephan Sperber auf. Er wird von seinem Vize Markus Guttenberger unterstützt.Einen Generationswechsel brachten dann auch die Vereinswahlen für alle Mitglieder. So führt künftig Gerd Pürner den Feuerwehrverein. Zu seinem Stellvertreter wurde Bernd Holzwarth gewählt. Als Dankeschön für langjährige Vorstandsmitglieder, die ausgeschieden sind, gingen Präsente oder Gutscheine an Thomas Brandt, Karlheinz Pilhöfer, Werner Förderreuther, Werner Raum und Gerhard Guttenberger.Erste Aufgabe des neues Vorsitzenden Gerd Pürner war es, eine Beitragsanpassung von acht auf zwölf Euro zu vertreten. Die angeführten Gründe - Reparaturen und Pflegekosten für Gebäude und Maschinenpark - überzeugten die Mitglieder. Sie stimmten zu.