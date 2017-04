Oberreinbach. Vor 50 Jahren gaben sie sich in der Schlosskapelle von Holnstein das Ja-Wort. Jetzt feierten Georg und Gunda Pilhöfer im Kreis der Kinder, Verwandten und Freunde ihre goldene Hochzeit. Dazu gratulierte auch Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz, der das langjährige Engagement von Georg als Feuerwehrkommandant hervorhob.

Außerdem fanden sich Vertreter der Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach, des VdK Neukirchen und des Gesangvereins Liederkranz Holnstein mit Geschenken ein.Georg Pilhöfer stammt aus Lichtenegg und lernte seine Gunda im Werkbus der Firma Diehl Röthenbach kennen. Beide arbeiteten damals dort, der Ehejubilar sogar über 40 Jahre bis zu seinem Ruhestand. So fanden die beiden zusammen, und das junge Ehepaar blieb in Oberreinbach auf dem Seebauer-Anwesen. Die Landwirtschaft führte Georg Pilhofer im Nebenerwerb weiter, bis schließlich 1980 das Vieh abgegeben wurde. Von den vier Kindern des Ehepaars blieb der Sohn Karlheinz im Ort und hilft bei den Arbeiten in Haus und Wald.