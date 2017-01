Ein Einzelner ist schwach, die Gemeinschaft ist stark. Dies gilt auch für die Eigenheimer-Vereinigung Neukirchen als Selbsthilfegruppe. Die Jahresversammlung zeigte die Aktivitäten und Vorteile, die sich herumgesprochen haben, und zu einem ansehnlichen Mitgliederzuwachs im letzten Jahr führten.

Baugerüst gekauft

Thema Nachbarschaft

Der Vorsitzende Günther Weinfurtner hieß seine Mitglieder im Neukirchener Hof willkommen und wies eine gute Bilanz des Jahres 2016 vor. Die größte Aktion war die Anschaffung eines Baugerüsts von rund 100 Quadratmetern, das an die Mitglieder ausgeliehen werden kann. Durch Zukauf einiger Teile wurde es auf den nötigen sicherheitstechnischen Stand gebracht und hat sich bereits bewährt. Die Verbandszeitschrift bekam ein modernes Gesicht und bringt jeden Monat Neuheiten und gute Ratschläge ebenso wie bei Änderungen im Rechtswesen oder Vorschriften an Grundstück oder Wohneigentum.Bei Versicherungen wurde vom Verband ein Dienstleister gefunden, dessen Angebote in der Zeitschrift veröffentlicht werden. Die Mitgliedschaft wirkt sich bei den jährlichen zwei Heizölbestellungen sowie dem verbilligten Einkauf in einem Baumarkt preislich sehr günstig aus, hieß es in der Versammlung.In zwei Ausschusssitzungen wurden diese Themen sowie die Vereinsangelegenheiten und Verbandsmitteilungen bearbeitet. Zu zehn runden Geburtstagen gratulierte der Vorstand, eine Wanderung um den Rauhen Kulm unter Führung von Walter Schraml wurde organisiert.Besonders erfreulich war der Zugang von 14 neuen Mitgliedern. Für die gute Zusammenarbeit im Vorstand dankte Weinfurtner seinen Mitstreitern. Das Kompliment gab 2. Vorsitzende Jaqueline Misch zurück, die von den Erfahrungen der meist langjährigen Kollegen profitiere, wie sie sagte.Die Berichte beeindruckten Bürgermeister Winfried Franz, der dem aktiven Verein für seine Arbeit im Bereich von Grundstücken und Wohnbauten dankte. "Die Mitglieder können sich immer wieder Rat und auch tätige Hilfe holen." Petra Weiß aus Sulzbach-Rosenberg informierte als Vorstandsmitglied des Verbands über persönliche Veränderungen im Präsidium. Zudem wies sie auf die Neugestaltung der Zeitschrift "Eigentümer aktuell" hin. Eine ehrenvolle Aufgabe war die Gratulation und Anerkennung langjähriger Mitglieder. So sind seit vier Jahrzehnten Gudrun Rattai, Horst Mayer, Wolfgang Hettwer und Günther Weinfurtner dabei. Weitere acht Mitglieder halten seit zehn Jahren dem Verein die Treue. Sowohl der Bürgermeister als auch Petra Weiß sprachen ihre Anerkennung aus.Zum guten Abschluss hatte sich Gartenfachberater Arthur Wiesmet die mit Bildern untermalten Situationen zum Thema "Nachbarschaft" ausgesucht. "Denn zum Bereich Garten gehören unvermeidlich die unmittelbaren Angrenzer." Dass es hier oft genug zu Komplikationen und Differenzen komme, liege in der Natur der Sache. Er gab gute Ratschläge, wie man damit umgehen sollte.