Der Neubau des Gerätehauses in bester Lage warf seinen Schatten voraus. Die Verantwortlichen der Neukirchener Feuerwehr planen fleißig für Bau und Einrichtung.

Auch an Werktagen

Aktive befördert

Der neue Vorsitzende Dennis Marx ging in der Jahreshauptversammlung auf die zurückliegenden gesellschaftlichen Ereignisse ein. Er berichtete über Besuche von Jubiläen von Wehren im Landkreis und bei Mitgliedern zu deren Geburtstagen. Eine Radtour und eine Kanufahrt stärkten die Gemeinschaft. Auch beim Marktsonntag und beim erstmals abgehaltenen Weihnachtsmarkt war die Truppe mit Ständen vertreten. Das Gartenfest besuchten viele Gäste, was auch einen finanziellen Erfolg für die Vereinskasse zur Folge hatte. Die Stärke des Vereins gab der Vorsitzende mit 100 Mitgliedern an, davon 41 Aktive.Für den erkrankten Kommandanten Manfred Lösch leitete dessen Vertreter Marcus Rupprecht die Runde. Als neues Mitglied habe man Klaus Schuster im Frühjahr begrüßt. Durch seinen Dienst im Bauhof kann dieser auch an Werktagen mit ausrücken. Weiter Verstärkung erhält die Wehr durch den Übertritt von Anna-Lena und Sascha Worofsky aus der Jugend. Rupprecht sprach zahlreiche Übungen an, die teils in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeindewehren stattfanden. Besonders erwähnte er die Übung in Lockenricht während der Brandschutzwoche. 24 Einsätze waren zu meistern: vier Brände und 14 technische Hilfeleistungen. Der 2. Kommandant informierte über die Weiterbildung und die von Aktiven besuchten Lehrgänge. So wurden ein Schulung für technische Hilfeleistung in Hersbruck, ein Unterrichtstag über Gefahrgut und praktische Übungen mit dem Chemikalienschutzanzug (CSA) in Vilseck besucht. Am Ende erinnerte Rupprecht an den Startschuss zum Gerätehausbau mit dem Spatenstich.Eine bunte Mischung von Freizeitaktivitäten, Übungen und Ausbildung wurde den Mitgliedern der Jugendwehr geboten, wobei die Vorbereitung zur Abnahme des Wissenstests breiten Raum einnahm. Über die Veranstaltungen mit dem Nachwuchs informierte Jugendwart Stefan Wonneberger. Derzeit sind durch den Wechsel in die aktive Wehr fünf Jugendliche Mitglieder dabei. Durch zwei Neuaufnahmen steigt die Zahl der Nachwuchskräfte jedoch wieder an. Gespannt wartet man auf den Jugendraum im neuen Gerätehaus.In der Neukirchner Wehr ist für die Gruppe der 29 Atemschutzträger Florian Kernebeck verantwortlich. In seinem Bericht schilderte er vor allem die Übungen, an denen der Großteil der Truppe mit guter personeller Ausstattung beteiligt war. Das Geübte konnten die Spezialisten bei einem Zimmerbrand anwenden, bei dem ihr Eingreifen zum raschen Erfolg führte.Schließlich ernannte Marcus Rupprecht Anna Lena Worofsky zur Feuerwehrfrau und Sascha Worofsky zum Feuerwehrmann sowie Johannes Rippel, Florian Oeh und Matthias Messer zu Oberfeuerwehrmännern. Michael Lösche wurde Löschmeister. Die Teilnehmer am Wissenstest erhielten ihre Zertifikate. Bürgermeister Winfried Franz betonte: "Der Gemeinderat hat, wie die Beschlüsse zum Gerätehausbau zeigen, stets ein offenes Ohr für Belange der Wehren in der Gemeinde."