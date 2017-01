Oed. Wer will schon einen gemischten Chor dirigieren, dessen gute Qualität sich auf die ältere Generation stützt? Der Sängerbund Oed musste die bittere Erfahrung machen, dass man nun seit fast zwei Jahren ohne Chorleiter dasteht. Als Konsequenz beschloss man das Ruhen, während das Vereinsleben dezimiert weitergeht. Bei den Neuwahlen stellte sich die bisherige Vereinsführung bis auf einen Posten wieder zur Verfügung.

Keine Chorführung

Beitragshöhe bleibt

Dank für Mithilfe

Der Vorsitzende Thomas Göhring eröffnete mit dem "harten Kern" die Jahresversammlung. Trotz Bemühungen fand man auch 2016 keine Chorführung, so dass der Vorstand das Ruhen des Sängerbetriebs beschloss. Der Sängerkreis wurde entsprechend unterrichtet. Das gesellschaftliche Leben bleibt aber aufrechterhalten.Davon berichtete Schriftführer Reinhard Utz, der auf drei Ausschusssitzungen verwies. Dort organisierte man die Gratulation von zahlreichen Geburtstagen. Durch eine Aushilfe konnte man auch noch am Gruppensingen in Etzelwang teilnehmen und eine sängerische Adventsfeier abhalten. Ein schwerer Schlag war auch des Tod des Ehrenmitglieds und -chorleiters Johann Georg Pickel, der jahrzehntelang die Chöre zu großer Blüte geführt hatte.Der Kassenbericht von Petra Ertel wies eine solide Finanzlage auf. Die Kassenprüfer Günther Utz und Franz Müller lobten die korrekte Buchführung. Die Entlastung umfasste auch den gesamten Vorstand, da Neuwahlen anstanden.Bei diesen gab es eine Bestätigung der Vereinsführung mit Thomas Göhring als Vorsitzendem, Hans Utz als Stellvertreter, Schriftführer Reinhard Utz und als neuem Kassier Otto Heim. Die Beisitzer heißen Vera Utz, Günther Utz und Franz Müller, die beiden Letzteren sind auch Kassenprüfer.Beim Blick in die Zukunft wurde die Beteiligung beim Gruppensingen angesprochen. Dabei können einzelne Sänger als Gäste beim Nachbarn MGV Hartmannshof an dieser Veranstaltung teilnehmen. Um Kontakt zu halten, schlug Hans Utz monatliche zwanglose Treffen, auch mit dem Anstimmen bekannter Chorlieder, vor.Intensiv wurde der Vorschlag einer Reduzierung des Beitrags diskutiert. Eine knappe Mehrheit will die bisherige Höhe beibehalten. Zu den festen Terminen wie Grillfest und Adventsfeier will man ein Essen beim Mitglied Hans Pirner (Fritzenhof) abhalten und eine Vereinsfahrt ins Auge fassen.Zu guter Letzt wurde den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Rosa Strobel und Petra Ertel für ihre stete Mithilfe großer Dank ausgesprochen.