Jahrzehnte nach der ersten Kommunion wieder am Altar in St. Peter und Paul

Zur Jubelkommunion versammelten sich in der katholischen Kirche St. Peter und Paul Gläubige, die vor 25, 50 oder sogar 60 Jahren zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gerufen worden waren. Die Pfarrei hatte für jeden eine Kerze vorbereitet, die sie beim Zug vom Pfarrzentrum ins Gotteshaus mitbrachten. Pfarrer Roland Klein sprach über das Evangelium vom Fischfang auf dem See Tiberias, wo die Jünger mutlos waren angesichts des Verlusts von Jesus. "Eines ist klar: Ohne Jesus geht nichts! Wie in der Geschichte vom Fischfang haben wir Erfolg, wenn wir auf Jesu Worte hören und danach handeln", legte der Geistliche seinen Zuhörern nahe. Monika Birzer leitete den Kirchenchor. In den Fürbitten gedachten die Jubilare ihrer Weggefährten im Leben und im Glauben. Nach dem Schlusssegen und dem mächtigen "Te Deum" tauschten sich die Gäste mit Bekannten aus der Pfarrgemeinde aus, bevor es zum geselligen Beisammensein ging. Bild: rtw