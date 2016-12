Kinder für Pomoc aktiv

Auch dieses Jahr beteiligte sich der Kindergarten St. Walburga wieder an der Aktion Pomoc. Seit 1994 engagiert sie sich für Kinder und Familien in Südosteuropa, vor allem in Bosnien-Herzegowina. Angeregt durch den Elternbeirat, haben die Kindergartenkinder zusammen gesteuert und in jeder Gruppe mindestens zwei Päckchen zusammen mit den Erzieherinnen gepackt. Viele Kinder haben zu Hause mit den Eltern zusätzlich noch ein - manche auch mehrere - Päckchen für die Aktion gespendet. Inzwischen befinden sie sich auf dem Weg an ihre Bestimmungsorte auf dem Balkan. Ein großes Dankeschön des Elternbeirats galt allen Beteiligten für Spendenbereitschaft und Koordination.