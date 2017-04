Bei der Feuerwehr Neukirchen hieß das erfreuliche Fazit nach mehreren Stunden Prüfung für die Leistungsabzeichen: "Alle haben bestanden."

Die Aktiven wurden in drei Gruppen eingeteilt, die sich der Abnahme in mehreren Teilbereichen unterzogen. Ein wachsames Auge auf sie hatten dabei die drei Schiedsrichter; Kreisbrandmeister Helmut Neidel, Kreisbrandmeister Christian Meyer, sowie Michael Iberer von der Feuerwehr Hahnbach.Bürgermeister Winfried Franz bedankte sich im Namen der Gemeinde bei Teilnehmern, Ausbildern und Prüfern. "Eine gute Ausbildung ist zwar auch wichtig. Noch wichtiger jedoch sind Ausgebildete, die mit ihrer Ausrüstung auch umgehen können", sagte er. Kommandant Manfred Lösch sprach seinen Dank an die Schiedsrichter aus.