23 frischgebackene Sanitätshelfer halten nach einer praktischen und theoretischen Prüfung ihre Zertifikate in den Händen. Unter ihnen sind BRK-Helfer aus Neukirchen, Sulzbach-Rosenberg und Vilseck, aber auch Mitglieder mehrerer Feuerwehren aus dem Landkreis sowie zwei Mitarbeiterinnen des Kurfürstenbads in Amberg. Seit Ende November besuchten sie freitags und samstags den Unterricht im Rotkreuz-Heim und im Pfarrzentrum Kernhaus. Die Sanitätsausbilder Wolfgang Rattai (hinten links) und Peter Bublitz (hinten, Zweiter von rechts), die Lehrerin für Pflegeberufe, Susanne Reiff, und der Experte für Frühdefibrillation, Leonhard Pickel, leiteten den Lehrgang. Viel Raum nahmen die praktischen Übungen mit Gerätschaften, Ausrüstungsgegenständen und Rettungsmitteln ein, die im Notfall wichtig sind. Neben der Abnahme der Frühdefi-Prüfung waren zum Abschluss auch die Hilfsmaßnahmen bei einem komplexen sanitätsdienstlichen Übungsbeispiel gefragt. Nach der Auswertung gratulierte Lehrgangsleiter Wolfgang Rattai allen Teilnehmern zum Erfolg. Kreisbereitschaftsleiter Dieter Hauenstein, der sich während der Prüfung ein Bild vom Können der Teilnehmer machte, freute sich über den Zuwachs gut ausgebildeter Leute. Einige Absolventen werden in den Helfer-vor-Ort-Diensten der örtlichen BRK-Gemeinschaft mitarbeiten. Bild: rtw