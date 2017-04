Der Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach rückt näher. Diesen Eindruck nahmen die Zuhörer aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Gasthaus Sendelbeck in Holnstein mit.

Für MLF entschieden

Gebenbach als Partner

"Atempause gönnen"

Zahlen in Sachen Wasser und Abwasser Mit dem Hinweis auf die Untersuchung der Kommunalberatung Dr. Schulte/Röder erläuterte die Leiterin der Finanzverwaltung, Ingrid Plickert, die Beitragskalkulationen für Wasserversorgungsverbände Neukirchen und Röckenricht.



Danach wurde für Investitionen und Vorbehalteflächen im Bereich Neukirchen rund 4,5 Millionen Euro angegeben. Neben Zuwendungen und andere Deckungsmitteln in Höhe von 2,2 Millionen Euro wurden 1,7 Millionen Euro Beiträge eingenommen. Dies sind 76 Prozent des beitragsfähigen Aufwands. Beim Zweckverband Röckenricht sind es Investitionen von rund zwei Millionen Euro. Zuwendungen machen 780 000 Euro und Beiträge 730 000 Euro aus, was eine Beitragsdeckungsquote von 60,8 Prozent bedeutet. Bei einer Gesamtbetrachtung könnten rund 3,5 Millionen Euro als Beiträge auf die Wasserabnehmer umgelegt werden. In der Diskussion sprachen sich die Räte dagegen aus, die Verluste aus der Vergangenheit in die neuen Berechnung mit einzubeziehen.



Anschließend legte Ingrid Plickert die Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 2017 bis 2020 sowie die Nachkalkulation von 2012 bis 2016 vor. Danach betragen die Kostenüberdeckung in diesen Jahren beim Schmutzwasser 330 000 Euro und beim Niederschlagswasser 40 000 Euro.



Aufgrund der Betriebsabrechnung 2013 bis 2016 werde die Rücklage im Haushaltsjahr 2016 auf die Summe von 370 000 Euro zurückgeführt. Da aber für Kostenüberdeckungen der Vorjahre nur im nächsten Kalkulationszeitraum eine Ausgleichspflicht besteht, habe diese Angaben zur aktuellen Kostensituation nur informativen Charakter, fügte Ingrid Plickert hinzu. (bt)

Neukirchen/Holnstein. Die Information und nicht die Entscheidung, welcher Löschfahrzeug-Typ erworben solle, stehe im Mittelpunkt, sagte Bürgermeister Winfried Franz einleitend. Nach 32 Jahren sei eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich, um die Brandbekämpfung weiterhin gewährleisten zu können, machte der bisherige Kommandant Karlheinz Pilhöfer klar.Nachdem die Alternativen geprüft worden seien, fiel die Entscheidung auf ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), da es die passende technische Ausrüstung besitze. Diese Auffassung vertrete auch der Kreisfeuerwehrverband. Die Frage, wie viele Feuerwehren die Gemeinde Neukirchen brauche, könne nicht von außen entschieden werden, konstatierte Kreisbrandrat Fredi Weiß. Vielmehr sei es am besten, wenn die Gemeinde zusammen mit den Wehren ein gemeinsames Konzept entwickle.Zunächst stand die Feuerwehr Neukirchen der Ersatzbeschaffung skeptisch gegenüber, bekannte ihr Kommandant Manfred Lösch. Nach einer gemeinsamen Besprechung unterstütze sie jetzt das Vorhaben.Ein MLF möchte auch die Gemeinde Gebenbach kaufen. Bei einer gemeinsamen Bestellung winkt eine höhere Förderung, wenn Fahrzeugtyp und Ausstattung identisch sind. Darauf wies Kreisbrandrat Weiß hin.Als er zum ersten Mal von einer Ersatzbeschaffung gehört habe, sei er wegen der hohen Kosten nicht begeistert gewesen, räumte Gemeinderat Peter Achatzi ein. Nachdem sich beide Wehren verständigt hätten, stimme er einem Kauf grundsätzlich zu. Bevor sich der Gemeinderat mit einer Anschaffung in dieser Größenordnung beschäftige, brauche er eine ausreichende Information. Ebenfalls wäre die Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung sinnvoll.Dieter Hauenstein sprach sich für ein Allradfahrzeug aus, da es auch Unwetter-Einsätze bewältigen könne. Bei anderen Fahrzeugen sei das nicht unbedingt der Fall. Nach den Mehrkosten für ein solches Fahrzeug erkundigte sich Hans Zacharias. Eine Entscheidung zu treffen, ohne die Anschaffungs- und Folgekosten zu kennen, sei schwierig, wandte Christian Sperber ein. Angesichts der Ausgaben für die Feuerwehren in den vergangenen Jahren würde er der Gemeinde eine Atempause gönnen.Die neugewählten Kommandanten der Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach, Stephan Sperber und Markus Guttenberger, bestätigte der Gemeinderat.