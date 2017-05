Neues Mähgerät für die Straßen der VG Neukirchen

(fm) Im Bauhof der Gemeinde steht ein neues Ungetüm. Nein, eigentlich ist es ein "Traum" für die Arbeiter der drei Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft. Eine High-Tech-Maschine für das Mähen der Straßenbankette und -gräben wurde angeschafft. Das alte Gerät hatte schon an die 20 Jahre auf dem Buckel und wurde immer reparaturanfälliger.

Nach zwei Erprobungsjahren haben Neukirchen, Etzelwang und Weigendorf tief in die Tasche gegriffen und versprechen sich von der Investition eine deutliche Verbesserung bei der Verkehrssicherheit. Denn die vielen Kilometer der gemeindeeigenen Straßen müssen von hohem Randbewuchs befreit werden, da sonst die Sicht vor allem in den kurvigen Strecken stark beeinträchtigt ist. Ebenso müssen die Gräben freigemacht werden für den Abfluss des Oberflächenwassers.Dies geht jetzt nun in einem Arbeitsgang, als Flachmähen für Bankette und gleichzeitig Schrägmähen in die Gräben. Dies erfordert eine ausgefeilte Steuerungstechnik über den Bordcomputer, die der Servicemonteur Benedikt Koop der Firma Düker den künftigen "Kapitänen der Gemeindestraßen" bei der Einweisung vermittelte. Da das Gerät für die Unimogs der einzelnen Gemeinden anschließbar ist, kann so jede Gemeinde selbst ihre Strecken mähen. Ein weiterer Effekt ist der nun mögliche Schichtbetrieb: Damit die Arbeiter ihre zulässige Arbeitszeit (acht Stunden) nicht überschreiten, kann nun eine Gemeinde ab sechs Uhr früh mähen und wechselt dann um 14 Uhr das Gerät an die andere Kommune, die dann bis 22 Uhr den Dienst versehen kann. Das bedeutet in der Wachstumsphase eine viel raschere Freilegung der Straßen als bisher. Bei der Übergabe des Mähgeräts überzeugten sich die beiden Bürgermeister Winfried Franz (Neukirchen) mit seinen Stellvertretern Wolfgang Rattai und Herbert Pilhofer und Bauamtsleiter Manfred Stollner sowie Weigendorfs Gemeindeoberhaupt Reiner Pickel von der gelungenen Anschaffung. Etzelwangs Roman Berr war beruflich verhindert. Der für den späteren Kundendienst zuständige Chef der Seitz GmbH in Eschenfelden war natürlich auch dabei. Die späteren Bediener der komplizierten Steuerung, die Gemeindearbeiter der drei Kommunen, mussten an ihrem Freudentag gleich einige Zeit für die Einweisung verbringen. Nun kann der Sommer kommen - ab heuer sind die Straßenränder rascher frei.