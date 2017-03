Die Polizei ermittelte gegen eine Pfarrerin aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Sie gewährte einem Flüchtling Kirchenasyl. Kein Einzelfall.

Das Kirchenasyl hat eine jahrhundertealte Schutztradition. Aktuell bietet es Schutz für Menschen, die von der Abschiebung bedroht sind. Laut EU-Recht müssen Flüchtlinge in dem EU-Land einen Asylantrag stellen, in dem sie zuerst registriert wurden. Das sind oft Länder an den EU-Außengrenzen wie Bulgarien, Ungarn oder Italien. Gerade dort herrscht kein funktionales Asylsystem. Den Menschen droht Armut und Obdachlosigkeit. Den deutschen Behörden bleiben nur sechs Monate Zeit, um die Menschen abzuschieben. Danach können sie in Deutschland einen Asylantrag stellen. Das Kirchenasyl hat die Funktion, diesen Zeitraum zu überbrücken.



Kirchenasyl bekommt nicht jeder Flüchtling. Unter anderem muss für die Betroffenen Gefahr für Leib und Leben drohen. Auch soll es wahrscheinlich sein, dass diese Flüchtlinge nach sechs Monaten auch wirklich Asyl in Deutschland bekommen. 2015 einigten sich kirchliche und bundesbehördliche Vertreter, dass die Tradition des Kirchenasyls nicht in Frage gestellt wird - aber nur bei begründeten Einzelfällen. Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl sprach hinsichtlich der aktuellen Ermittlungen gegen Geistliche von einer Kriminalisierung des Kirchenasyls. Laut der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" gibt es gerade 316 Kirchenasyle in Deutschland (Stand 3. März 2017). (blu)

Von Beate-Josefine LuberNeukirchen/Schwandorf. Kurz vor Heiligabend im vergangenen Jahr erfuhr Pfarrerin Anja Matthalm, dass die Polizei gegen sie ermittelt - wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt. Sie hatte in ihrer evangelischen Kirchengemeinde in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg einem jungen irakischen Flüchtling Kirchenasyl gewährt. Wie üblich mit Zustimmung des Kirchenvorstands. "Zuerst einmal war ich schon erschrocken", sagt die 39-Jährige. "Aber dann kam der Widerspruchsgeist in mir hoch." Kurz darauf nahm sie sich einen Anwalt. Vor einer Woche wurde das Verfahren gegen sie eingestellt.Die Pfarrerin aus der Oberpfalz ist kein Einzelfall. Auch die Ermittlungen gegen eine evangelische Pfarrerin aus Haßfurt in Unterfranken sorgten für Aufregung. Der Landeskirche sind dem evangelischen Pressedienst zufolge einige Ermittlungsverfahren gegen Pfarrer bekannt - ausschließlich in Bayern. "Im letzten halben Jahr hat sich massiv etwas geändert", sagt Matthalm. "Es gibt einen massiven Druck." Als sie wegen des Kirchenasyls mit Mitarbeitern der zentralen Ausländerbehörde in Kontakt stand, teilten sie ihr mit, dass sie dazu angehalten seien, die Gewährung von Kirchenasyl zur Anzeige zu bringen. Die Kommunikation mit Behörden werde immer schwieriger. Die Hürden würden immer höher. "Langsam hat man das Gefühl, da steckt eine Systematik dahinter. Dass der Staat mit solchen Maßnahmen die Tradition des Kirchenasyls aushebeln will", sagt sie.Davon lässt sie sich jedoch nicht einschüchtern. Prinzipiell würde sie wieder jemanden aufnehmen, falls es sich ergeben würde. "Ich will ja auch nicht, dass das Land überfremdet", sagt Matthalm. "Aber wenn ich von einem Einzelschicksal weiß, dann muss ich Farbe bekennen zu dem, was ich als Pfarrerin am Sonntag predige." Rückendeckung habe sie immer gehabt von ihrem Dekan Karlhermann Schötz. Und natürlich vom Kirchenvorstand, der entschieden hat, den Flüchtling aufzunehmen. Auch dass sich Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nach Bekanntwerden der Fälle öffentlich empörte, habe sie gestärkt.Pfarrer Arne Langbein von der evangelischen Gemeinde in Schwandorf gewährt gerade drei Menschen Asyl. Einem Iraker und zwei jungen Frauen aus Eritrea. Auf die Frage, ob schon Ermittlungen gegen Langbein liefen, antwortet er: "Noch nicht." Er sagt: "Ich will meine Emotionen da raus halten." Doch am Ende platzt es doch aus ihm heraus: "Gerade kocht es." Die aktuellen Fälle würden auch in seinem Dekanat "rauf und runter diskutiert". Eingeschüchtert fühle er sich durch die Ermittlungen gegen seine Kollegen nicht. "Ich verstehe es nur nicht." Die beiden alleinreisenden Frauen aus Eritrea sollen nach Italien abgeschoben werden. Dort könne er kein menschenwürdiges Leben für die Frauen garantieren. Grundsätzlich findet der 47-Jährige Kirchenasyl keine sinnvolle Sache. Die Leute bezögen keine staatlichen Leistungen, die Kirchengemeinde sei auf Spenden angewiesen, die Menschen dürften das Pfarrgelände nicht verlassen. "Das ist ja kein Hotelaufenthalt." Eigentlich sollte für solche Härtefälle der Staat sorgen und sie prüfen, fordert der Pfarrer."Und dann wird gegen Leute ermittelt, die sagen, wir kümmern uns um euch." Langbein ist überzeugt, dass die Aufnahme von Menschen in Not seine Aufgabe als Pfarrer sei. Speziell im Hinblick auf das Reformationsjubiläum sagt er: "Wenn man Luther und Bonhoeffer als Vorbilder nimmt, muss man auch sagen, wo man steht."Die Pfarrerin aus Haßfurt sieht das ähnlich. Dem evangelischen Pressedienst sagte sie, sie handele nicht als Privatperson, sondern als Pfarrerin. "Wenn der Staat also nun gegen mich wegen meiner dienstlichen Tätigkeit ermittelt, ist das kein Angriff gegen mich persönlich, sondern gegen die Institution Kirche."Karin aus dem Landkreis Tirschenreuth sucht gerade für eine kurdische Familie aus dem Irak ein Kirchenasyl. Die Ehrenamtliche will ihren vollen Namen nicht nennen. Man habe ihr geraten, nun "höllisch aufzupassen", dass sie nicht auch noch eine Anzeige bekäme. Das Ehepaar mit vier Kindern zwischen vier und sieben Jahren soll nach Bulgarien abgeschoben werden. "Dort sind sie dann quasi obdachlos", sagt Karin. Viele Gemeinden sagten jedoch, sie hätten keinen Platz. "Aber das muss keine Luxusbude sein. Die Leute sind froh, wenn sie in Bulgarien nicht in den Knast kommen."