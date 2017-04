Die Einsegnung von 14 jungen protestantischen Christen - sechs Jungen und acht Mädchen - nahm Pfarrerin Anja Matthalm am Palmsonntag in der evangelischen Kirchengemeinde vor. Den Gottesdienst gestalteten Neukirchens umfangreicher Posaunenchor um Kai Berendes und der von Ulla Pickelmann geleitete Kirchenchor. Das Lied "Human" des britischen Chartstürmers Rag'n'Bone Man regte Pfarrerin Anja Matthalm an, sich in der Predigt mit zentralen Fragen unseres Lebens zu beschäftigten: "Wer bin ich? Wo stehe ich in meinem Leben? Wie nehmen mich meine Freunde, meine Familie und andere Menschen wahr? Wie sehe ich mich selbst?" Die Geistliche erinnerte auch an den Theologen Dietrich Bonhoeffer, der im Konzentrationslager in Flossenbürg hingerichtet wurde - auf den Tag genau 72 Jahre vor dem Konfirmationsgottesdienst. Das Fazit der Predigt: "Egal, was du auch immer tust, wie auch immer du dein Leben gestalten wirst, möge es gut oder schlecht sein: Du bist und bleibst Gottes Kind und als solches ein Mensch, so wie Jesus Christus es gezeigt hat!" Bild: nib