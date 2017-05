Richtfest für FFW-Neubau Neukirchen

Mit großen Schritten nähert sich das beengte Dasein der Feuerwehr Neukirchen seinem Ende. Im Spätherbst begonnen, feierte man jetzt das Richtfest des Neubaus im Gebiet "Am Seeanger".

(fm) Dies war wohl darauf zurückzuführen, dass die Holzständerbauweise einen Zeitgewinn brachte. So konnte Bürgermeister Winfried Franz die Schar von Gästen, Planern, Baufirmen, des Gemeinderats, der Verwaltung und des Bauhofs sowie der Feuerwehr samt Führung begrüßen. Zuvor hatte Zimmermeister Georg Strobel mit seinem Richtspruch den Segen Gottes auf Bau und Nutzer erbeten und die Handwerker und Planer gelobt.Der Dank des Bürgermeisters galt allen am Bau Beteiligten und besonders den Baufirmen Trafobau sowie der Zimmerei Strobel für die rasche und einwandfreie Ausführung. Auch das Feuerwehr-Team trug mit Eigenleistungen zum Gelingen bei. "Die Führung mit Kreisbrandrat Fredi Weiß hat im Vorfeld mitgewirkt, die staatliche Förderung blieb nicht aus." Die Planer, wie das Büro Atelier 13 GmbH von Norbert Thiel, und die einzelnen Gewerke leisteten gute Arbeit.So war es möglich, mit dem Neubau den Feuer- und Gefahrenschutz in der Gemeinde nachhaltig zu stärken und dafür den finanziellen Aufwand zu vertreten, betonte Franz. Zum bisher gelungenen Werk gratulierte Fredi Weiß auch namens des Kreisbrandmeisters Peter Deiml und sprach seine Anerkennung dazu aus.