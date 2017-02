Einige neue Gesichter gibt es in der Bereitschaftsleitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Neukirchen. 2016 stellt sich für sie im Rückblick als ruhiges Jahr dar. Die Riege der Erste-Hilfe-Ausbilder hat Zuwachs bekommen.

Beispielhaft im Landkreis

Neue Stellvertreterin

Ehrungen Jugendrotkreuz



15 Jahre Mitgliedschaft: Jennifer Maul



10 Jahre: Michael Rattai



5 Jahre: Hannah Berendes



BRK-Bereitschaft



30 Jahre Mitgliedschaft: Silke Kunert



25 Jahre: Cornelia Maul



20 Jahre: Rainer Pemsel



5 Jahre: Renate Berendes . (rtw)

Zur Jahreshauptversammlung der Bereitschaft und des Jugendrotkreuzes trafen sich Verantwortliche, Mitglieder und Gäste in der direkten Nachbarschaft des BRK-Heims im Kernhaus.Als Repräsentant der Gemeinde sprach Bürgermeister Winfried Franz von einem funktionierenden Netzwerk zwischen BRK, Helfern vor Ort und Feuerwehr in Neukirchen. Landkreisweit diene es als gutes Beispiel. Er dankte für die hohe und konstante Aktivität. BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann blickte mit Stolz auf die gute Jugendarbeit am Ort. Ihr Leiter Markus Popp vertrat die Bereitschaft Auerbach, Patenverein der Neukirchener, und beglückwünschte sie zu einer starken Präsenz der Helfer vor Ort.Für das Jugendrotkreuz berichtete die Leiterin Johanna Rattai über das Jahr 2016 mit wöchentlich zwei Stunden für die verschieden Altersklassen. Die örtlichen Jugendgruppen nahmen auf Kreis- und Bezirksebene erfolgreich an den Rot-Kreuz-Wettbewerben teil. Außerdem half das Jugendrotkreuz bei den vier Blutspendeterminen in Neukirchen mit.Dort lag auch ein Einsatzgebiet der Bereitschaft, wie Schriftführer Gerhard Frind aufzeigte. Sanitätsdienste während der Mofa- und Radrennen oder beim Gond-Festival in Kreuth forderten die Aktiven ebenfalls. 131 Einsätze bewältigten die Helfer vor Ort, denen ihr neues Fahrzeug gute Dienste leistete. 14 Mal stand das Kriseninterventionsteam Menschen in seelischen Notlagen bei.Die Neukirchener Erste-Hilfe-Ausbilder schulten 88 Personen. Die beiden neuen Ausbilderinnen Susanne Reiff und Johanna Rattai unterstützten nach ihrer erfolgreichen Prüfung das Team.Im Anschluss an die Berichte galt es, einen Stellvertreterposten in der Bereitschaftsleitung neu zu besetzen. Edith Pickel stand für diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Der alte und neue Bereitschaftsleiter Leonhard Pickel bedankte sich für ihre tatkräftige Mithilfe in den vergangenen Jahren. Einstimmig wurde Susanne Reiff als Nachfolgerin gewählt. Als weitere Stellvertreterin fungiert Sabine Frind. Für die Kameradschaftskasse ist Christian Beyer zuständig. Schriftführer bleibt auch in der neue Wahlperiode Gerhard Frind.Für diejenigen aktiven BRK'ler, die im November vergangenen Jahres nicht zur Verleihung der bayerischen Ehrenamtskarte in Theuern sein konnten, wurden diese im Anschluss von Bereitschaftsleiter Leonhard Pickel überreicht.