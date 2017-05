Die Schüler der Mittelschule Neukirchen-Königstein werden in Zukunft nur mehr in einem Schulhaus unterrichtet. Das wurde in der Sitzung des Schulverbandes der Mittelschulen deutlich.

Königstein. Weniger Klassen reduzieren den Raumbedarf, so dass das Schulhaus in Königstein ab dem kommenden Schuljahr der einzige Standort der Mittelschule sein wird - und zwar lediglich für die Klassen 6 und 8. Entgegen den bisherigen Erwartungen kann keine 5. Klasse aus 65 Kindern der vier Klassen der Grundschulen Edelsfeld, Neukirchen und Königstein gebildet werden, wurde in der Sitzung deutlich.Nach der Ausgabe der Übertrittszeugnisse und der nunmehr erfolgten Anmeldung an den Gymnasien und Realschulen waren es lediglich neun Schüler mit der Laufbahnempfehlung Mittelschule. Deutlich zu wenig für die Bildung einer 5. Klasse. "Nicht absehbar", berichtete Rektor Herbert Übelacker den Bürgermeistern Hans Koch, Hans Durst, Winfried Franz, Roman Berr und Hans-Jürgen Strehl, denn bayernweit erhielten in diesem Jahr 33 Prozent der Viertklässler vom Notenschnitt her die Empfehlung für die Mittelschule, "was einer Klasse mit knapp über 20 Schülern entsprochen hätte".Der Beschluss der Aufgabe der Zweihäusigkeit bereits ab dem kommenden Schuljahr war angesichts dieser Entwicklung nur mehr Formsache und wurde einstimmig getroffen. Eine Vorlage, die Kämmerer Thomas Pirner ausgearbeitet hatte, ging noch weiter: die Auflösung des Schulverbands Neukirchen-Königstein mit Ende des Schuljahres 2019/20. Der jetzigen 7. Klasse soll noch die Möglichkeit gegeben werden, in Königstein ihren Mittelschulabschluss erwerben zu können. Bürgermeister Winfried Franz untermauerte dies mit der Bemerkung, "es sei eine Sache der Vernunft, den Schülern in der Endphase ihrer schulischen Entwicklung einen Wechsel zu ersparen". Unter der Maßgabe, dass die Mitgliedsgemeinden Königstein, Hirschbach, Edelsfeld, Neukirchen und Etzelwang in ihren Gremien die erforderliche Zustimmung einholen, wurde der Antrag auf Auflösung zum Schuljahresende 2019/20 einstimmig angenommen.Auf die Beratung des Haushaltsplans mit dem Erlass der Haushaltssatzung, der Rechnungsprüfung und der Feststellung der Jahresrechnung 2016 folgte die Entlastung des Vorsitzenden, Bürgermeister Hans Koch.Die Haushaltssatzung bezifferte den Verwaltungshaushalt auf 342 090 Euro, den Vermögenshaushalt auf 45 000 Euro. Die Verwaltungsumlage je Schüler wurde auf 2163,07 Euro festgesetzt.