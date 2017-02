Eigentlich sind 140 Jahre für die Soldaten- und Reservistenkameradschaft nur ein "Zwischenjubiläum". Trotzdem nutzte sie den Anlass zum Innehalten und Zurückdenken. Die erste Hälfte dieser Zeit prägten Kriege, dann folgte die mittlerweile längste Phase des Friedens in der europäischen Geschichte.

Stationen des Vereins

Nadel und Verdienstkreuz

Ihre Jahreshauptversammlung nutzte die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neukirchen/Holnstein und Umgebung für eine kleine Jubiläumsfeier. Vor den Regularien zogen die Kameraden mit ihrer Fahne zum Kriegerdenkmal. Vorsitzender Hermann Förster gedachte dort der Opfer der Kriege sowie der verstorbenen Mitglieder.Zurück im Vereinslokal, ließ er die zahlreichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. Sie reichten von den Neujahrsempfängen der Gemeinde und der Patenkompanie über Verbandstreffen bis zu einem öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr. Beim Kreispokalschießen des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) gelang der Sieg. Volkstrauertag und Kriegsgräbersammlung gehören zu den Fixterminen. Zur Einweihung des Soldatenfriedhofs Niederbronn war die Kameradschaft eingeladen, weil einige Mitglieder um Hermann Förster dort mitgeholfen haben.Aus Archiven und früheren Festschriften hatte Hermann Förster einen Rückblick auf die vergangenen 140 Jahre zusammengestellt. Die Gründung eines Veteranen- und Kriegervereins 1877 fußte auf den Erinnerungen an den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand 1922 das alte Kriegerdenkmal im Friedhof.Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde der Verein verboten und lebte erst 1959 als Krieger- und Soldatenkameradschaft wieder auf. Sie weihte 1973 eine neue Fahne, mit der sie das 100-jährige Jubiläum 1977 groß feierte. Seit 1985 gibt es das neue Ehrenmal bei der evangelischen Kirche.Im nahen Holnstein bestand schon länger eine Reservistenkameradschaft. Mit ihr schloss sich der Verein 1989 zur heutigen Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neukirchen/Holnstein und Umgebung zusammen. Beide Seiten behielten eine eigene Vorstandschaft und ihre Vereinslokale. Dieser Verbund feierte 2002 das 125-jährige Jubiläum mit den Nachbarvereinen und der Paten-Kameradschaft Sulzbach-Rosenberg. "Während der vielen Jahre ihres Bestehens haben die jetzige SRK und ihre Vorgänger die Erinnerung an die Gefallenen der Kriege hochgehalten und sich für die Friedensarbeit eingesetzt", schloss Förster.Bürgermeister Winfried Franz würdigte die Verbindung zur Bundeswehr mit einer Patenschaft und lobte die jährliche Feier zum Volkstrauertag als deutlichen Beweis der Friedensarbeit. Horst Embacher, Kreis- und Bezirksvorsitzender des BSB, lobte die Vereinsarbeit, mit der die Mahnung zum Frieden an die jüngere Generation weitergegeben werde.Die Zusammenkunft wurde zur Ehrung langjähriger oder verdienter Kameraden genutzt. Urkunde und Ehrennadel gingen an Werner Übelacker für 20 Jahre und an Heinz Grädler sowie Georg Marx für 35 Jahre. Für besondere Verdienste erhielten Erich Neumüller und Felix Fohler das Verdienstkreuz verliehen.Zum Schluss regte Erich Neumüller an, das alte Denkmal durch freiwillige Mitarbeit und Spenden wieder instand zu setzen. Spontan bot Bürgermeister Franz dazu die Mithilfe der Gemeinde an.